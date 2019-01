Blansko /ROZHOVOR/ - Na sobotním Memoriálu Dana Němce skončilo Ráječko těsně pod stupni vítězů a v tabulce krajského přeboru mu patří v polovině sezóny deváté místo. Trenér Olympie Lubomír Zapletal tak může být relativně spokojený.

Lubomir Zapletal | Foto: Denik

Co jej ale trápí, je střelecká forma jeho svěřenců. „V šestnácti zápasech jsme nastříleli jen šestnáct gólů. To se musí změnit,“ říká rezolutně.

Fotbal v hale je přece jenom jiný než na trávníku. Jak jste skládal sestavu na memoriál?

Nechal jsem klukům volnou ruku. Kdo si chtěl zahrát, tak přijel.

A co říkáte na výkony týmu?

Začátek turnaje jsme celkem zvládli. S Blanskem jsme sehráli slušné utkání a remizovali jsme. Byl to spravedlivý výsledek. Polský tým KPP Zlotoryja jsme rozstříleli 8:2.

I přes prohru 0:1 jste podali dobrý výkon také proti celkovému vítězi turnaje.

S Olomoucí jsme prohráli vyloženě nešťastně. Nastřelili jsme dvě tyčky a měli jsme několik dalších šancí. Bohužel jsme je ale nedokázali proměňovat.

Po polední pauze už to ale tak dobře nešlo…

Odpolední přestávka nám moc neprospěla. Kluci asi dostali moc velké řízky. Než jsme se stačili rozkoukat, v poločase už jsme se Zrcadlem prohrávali o čtyři góly a takový náskok už jsme zvrátit nedokázali.

Ke třetímu místu na turnaji vám nakonec chyběl gól proti Bořitovu. Zklamaně ale vaši hráči nevypadali.

To ne. Je to samozřejmě škoda, ale ten poslední zápas to už byla jen taková třešnička na dortu a rozloučení s první polovinou sezóny.

V té jste vybojoval se svým týmem prozatím devátou příčku v tabulce. Jste s tímto umístěním spokojený?

Po první polovině sezóny jsme chtěli skončit ve středu tabulky, což se nám podařilo. Takže zklamaní určitě nejsme.

Na druhou stranu vás už dlouhou dobu trápí střelecká forma. Šance si vytvořit umíte, ale góly nepadají.

Je to tak a projevilo se to i tady na turnaji. V krajském přeboru jsme nastříleli jen šestnáct gólů a to je hrozně málo. Kdyby každý hráč jednu branku přidal, bylo by to úplně o něčem jiném.

Takže váš zimní tréninkový plán je jasný…

Přesně tak. Budeme střílet a střílet. Musíme zapracovat na proměňování šancí.

Dojde kvůli tomu v zimě k nějakým změnám v týmu?

Určitě dojde. Něco v hledáčku už máme, ale dokud to nebude dotažené do konce, nerad bych to prozrazoval.

ONDŘEJ BACÍK