Brno – Jen dva týmy už mají šanci vyhrát Superligu malého fotbalu. Rozhodnutí může padnout už v neděli. Vedoucí Brno se na domácím hřišti utká s druhým Blanenskem.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Nečas

Ve výhodě jsou Brňané, kteří po prohře Blanenska se Staropramenem Praha mohou výhrou získat rozhodující náskok. „Už to nemáme ve svých rukou, ale pokusíme se jim to aspoň zkomplikovat. Pokud vyhrajeme, můžeme dostat Brno pod tlak. Uděláme pro to všechno,“ sdělil brankář Blanenska Jakub Klimeš.