Třetí celek východní skupiny Blanensko přivítá v úvodním čtvrtfinále Superligy malého fotbalu v areálu Červená zahrada v Boskovicích v neděli od dvou hodin odpoledne Plzeň, druhý tým západní skupiny.

Blanensko (v modrém) v Superlize malého fotbalu. | Foto: Petr Nečas

Domácí skončili v posledních dvou sezonách na druhé příčce. „Nevidím jasného favorita. Plzeň získala dvanáct bodů, tedy víc než my, a hrála velice dobře. Samozřejmě jsme neměli vzájemnou konfrontaci, ale šance vidím padesát na padesát. Budou to vyrovnané zápasy a záleží na štěstí i na tom, kdo koho postaví. Když ve čtvrtfinále vypadneme jako čeští hokejisté s Finy, bude to zklamání, když se dostaneme mezi čtyři nejlepší, už to pro nás bude úspěch,“ pronesl blanenský trenér Petr Dolníček.