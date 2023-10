Klání dvaatřiceti nejlepších světových celků začíná ve čtvrtek, čeští reprezentanti do něj vstoupí v pátek ve čtvrt na čtyři odpoledne našeho času soubojem s Thajskem. O den později následuje duel s Alžírskem, které na poslední chvíli nahradilo Izrael, skupinu C uzavře v pondělí zápas s Ukrajinou. „Izrael nás hodně potrápil, hrál výborně na turnaji v Maďarsku, takže nám ubyl těžký soupeř. Jinak o týmech moc nevíme, v malém fotbale se nedají nějak sledovat, takže se zachováme až podle toho, jak vypadají v zápasech a připravíme se na ně,“ popsal Zelenka.

Nový hlavní kouč Polách: Cítím spoluúčast, Brno musí jít do utkání jako do války

Manažer spolu s trenérem Stanislavem Bejdou a jeho kolegy v posledních měsících intenzivně tvořili nominaci, po zužování nakonec vykrystalizovalo sedmnáct hráčů, mezi nimi osvědčená dvojice z Blanenska Ondřej Paděra a Jan Koudelka. Do utkání může vždy zasáhnout jen patnáct z nich. „Věřím, že jsme vybrali dobře, kluci jsou v nejlepší formě a všichni uděláme maximum, abychom na turnaji uspěli,“ sdělil Zelenka.

Na poslední chvíli však vypadl reprezentační kapitán Stanislav Mařík, jehož nahradil kapitán příbramského superligového výběru Jiří Junek.

Z každé z osmi základních skupin postoupí dva nejlepší celky do osmifinále, která se koná ve středu. Zápasy o medaile vyvrcholí mistrovství světa v sobotu 4. listopadu.

Úvodní utkání české reprezentace s Thajskem vysílá v přímém přenosu stanice ČT sport, duely s Alžírskem a Ukrajinou odvysílá ČT sport večer ze záznamu, živě budou na webu ČT sport plus.

Český národní tým se zatím zúčastnil všech tří předchozích mistrovství světa. V roce 2015 v USA obsadil pátou příčku, stejně jako v roce 2019 v Austrálii. V roce 2017 v Tunisku turnaj nejlepších týmů malého fotbalu ovládl.

Česká nominace na mistrovství světa

Brankáři: Ondřej Bíro (Most), Ondřej Beran (Partyzan Příbram).

Hráči do pole: Daniel Kasal, Filip Gedeon, Daniil Doleček, Daniel Klíma, Denis Laňka (všichni Most), František Hakl, Daniel Žížala, Tomáš Jelínek (všichni Hanspaulka Praha), Ondřej Paděra, Jan Koudelka (oba Blanensko), David Macháček (Predátoři Praha), Ondřej Moučka (MF Baník Ostrava), Richard Svoboda (Jihlava), Jaroslav Kubát (Pardubice), Jiří Junek (Partyzan Příbram).

Program české reprezentace v základní skupině C

27. 10., 15.15 (SELČ): ČR – Thajsko, přímý přenos ČT sport

28. 10., 20.15 (SELČ): ČR – Alžírsko, přímý přenos ČT sport plus, záznam na ČT sport

30. 10., 18.00 (SEČ): ČR – Ukrajina, přímý přenos ČT sport plus, záznam na ČT sport