Po předchozí výhře 3:1 s Gruzií narazili tentokrát čeští reprezentanti na diametrálně odlišného protivníka a svou roli do puntíku splnili. „Vítězství bylo očekávané, i gólově jsme asi splnili, co jsme měli. Řekl bych, že zápas měl tři fáze. Úvod nám vyšel a plnili jsme, co jsme chtěli hrát, v závěru prvního poločasu to trochu spadlo, možná až moc jsme se tlačili do brány a začal nám chybět pohyb. Potom došlo ke střídání a druhá půle se v našem podání výrazně zvedla, což se nakonec projevilo i v počtu vstřelených branek. Navíc jsme v utkání dostali do hry kluky, kteří v prvním zápase nenaskočili, hned se prosadili buď asistencí, nebo gólově, z toho pohledu se duel také vydařil,“ řekl asistent českého trenéra Pavel Blaha.

Že Indie nebude pro český tým těžký soupeř, potvrdil už v první minutě rychlým gólem kapitán Tomáš Mařík. O tři minuty později se trefil brněnský útočník Dominik Moučka, který na oslavu gólu ukázal tričko s fotkou partnerky a dcery, které měl pod dresem. „Chtěl jsem je pozdravit na dálku. Vím, že fandí a jsou se mnou. Čekal jsem už druhý zápas a konečně to vyšlo,“ oddechl si český forvard.

Do konce první půle přidali čeští reprezentanti ještě čtyři góly, jeden z nich David Lošťák. Olomoucký útočník se krátce po přestávce trefil ještě dvakrát a zkompletoval ve svém prvním utkání na turnaji hattrick.

ČR – Indie 14:0 (6:0)

Branky: 12., 24., 38. a 45. Novotný, 8., 32. a 33. Lošťák, 41., 43. a 46. Hlaváček, 1. Mařík, 4. Moučka, 18. Jelínek. ŽK: Tofl (ČR).

Sestava ČR: David Záleský (26. Lukáš Vít) – Tomáš Mařík, Petr Hulinský, Tomáš Jelínek, Josef Čížek, Jindřich Novotný – Tomáš Zeman, Michal Tofl (38. Roman Hlaváček), Vojtěch Pazdera, Dominik Moučka, David Lošťák – Daniel Kasal, Richard Svoboda.

Tři góly vstřelil také před třemi lety na mistrovství světa do 21 let v Praze, kde se z lavičky náhradníků dostal na trávník v posledním duelu základní skupiny se Švýcarskem a pomohl tehdy k výhře 9:0. „S klukama jsme se bavili, jestli mi tam tři góly padnou znovu, od snídaně jsme se trochu sázeli a kluci bohužel prohráli,“ usmál se Lošťák. „Nikdy člověk nepočítá, zda to padne, nebo ne, ale říkal jsem klukům, ať klidně pálí na zadní tyč, že tam vždycky budu,“ doplnil.

Do druhého poločasu naskočil také Roman Hlaváček, který v pátek slavil dvaadvacáté narozeniny. Vstřelil tři góly za pět minut, mezi nimi také celkově desátý a třináctý. Přitom blanenský forvard nosí třináctku na zádech. „S klukama si to určitě musím vyřídit. Mám velkou radost, že jsem hrál a že jsme splnili, co trenér říkal. Měl jsem hru trochu oživit a doufám, že se to povedlo. Den jsem si moc užil, dopadl nad očekávání a jsem hlavně rád, že jsme vyhráli,“ radoval se blanenský záložník.

Čtyřmi góly se proti Indii blýskl pražský útočník Jindřich Novotný, poslední čtrnáctou branku si český soupeř vstřelil sám. Teď se reprezentanti chystají na silnou Kolumbii. „Myslím, že vítězství s Indií nám pomůže pro další vývoj turnaje. Do utkání s Kolumbií dáme s klukama všechno, zabojujeme a doufám, že to bude zápas s vítězným koncem pro nás,“ nabádal Moučka.

Před třemi lety v Praze zdolal český tým Kolumbii 5:0. Jenže teď se poměří hráči kategorie do 23 let, také jihoamerický celek dvakrát vyhrál. „Myslím, že na ně bude platit přesně naše hra, která je daleko víc týmová. Kolumbijci mají výborné individuality, ale jejich týmový projev není tak dobrý jako náš. Musíme u nich být dobře dostoupení a nedat jim prostor pro typickou hru, což bude určitě složité, protože jeden na jednoho umějí skvěle. Když jim nedáme čas, budeme dobře držet míč a využijeme naše gólmany, kteří oba umí nohama, může to být cesta. Dost podobné to bylo v Praze, Kolumbie sice měla šikovné hráče, ale do vyložených šancí jsme ji nepouštěli. Když se vyvarujeme propadů a budeme u hráčů včas, může to zafungovat,“ dodal Blaha, který plní v národním týmu také roli kondičního kouče.