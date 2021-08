Na šampionát, který se minulý rok nekonal kvůli koronavirové pandemii, zamíří patnáctka fotbalistů. Výběr tentokrát skládal realizační tým o poznání obtížněji. „Určitě to bylo složité vzhledem k tomu, že se už rok a půl potýkáme s covidem, neměli jsme možnost žádným způsobem testovat hráče v kolektivu reprezentace. Zaměřili jsme se spíš na naši nejvyšší soutěž Superligu malého fotbalu, rozjeli jsme soutěž do třiadvaceti let a hlavně nám hodně ukázalo Superfinále malého fotbalu v Boskovicích. Zbytek musíme doladit na kempu, kde jsme od neděle do úterý,“ sdělil generální manažer reprezentace Petr Brejla.

Členové realizačního týmu se z toho důvodu nezaměřili jen na herní úroveň vytipovaných fotbalistů. Největší zastoupení má Praha s pěti hráči, čtyři jich do národního týmu dodalo Brno, Blanensko zastupuje Roman Hlaváček. „Nemohli jsme dělat výběrové kempy, takže jsme šli vyloženě po kvalitě a charakterech hráčů. Chceme tady mít ty zkušenější, kteří už v týmu historicky byli a jsou tady zas, ale i nové hráče jsme teď vybírali s cílem, že jsou charakterem vhodní na mistrovství světa. Možná to bude trochu souboj kohoutů, protože se v reprezentaci sešlo hodně kapitánů svých týmů, ale to jsou přesně charaktery, které jsme hledali. Mají to být osobnosti a persony,“ upozornil Brejla.

Mistrovství světa do 23 let v malém fotbale se uskuteční poprvé v historii, před třemi lety český národní tým vyhrál světový šampionát do 21 let. Z toho mužstva míří na Ukrajinu šest hráčů. „Od tohoto týmu očekávám dospělejší fotbal, kluci jsou charakterově o hodně výš. Dřív jsme stavěli mužstvo i pro budoucnost, teď jsme na to trochu rezignovali. Do Kyjeva míří kromě dvou hráči opravdu vybraní pouze a jen na tento turnaj,“ podotkl generální manažer.

V kyjevské City Sport Areně se představí osm nejlepších mužstev světa kategorie do 23 let. Jaké ambice má český celek? „Úplně jsem přestal tipovat nebo předpovídat. Myslím si, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že cíl celého mužstva, nejen můj, je neudělat ostudu, cítit se tam dobře, celý turnaj si užít a získat medaili,“ uvedl Brejla.

Kádr české reprezentace do 23 let pro mistrovství světa v Kyjevě

Brankáři: David Záleský (Brno), Lukáš Vít (Staropramen Praha)

Hráči do pole: Tomáš Mařík, Tomáš Jelínek, Jindřich Novotný (všichni Staropramen Praha), Tomáš Zeman, Michal Tofl, Dominik Moučka (všichni Brno), Vojtěch Pazdera, David Lošťák (Olomouc), Petr Hulinský (SC Koráb Praha), Daniel Kasal (Most), Richard Svoboda (Jihlava), Roman Hlaváček (Blanensko), Josef Čížek (Příbram)

Realizační tým:

Petr Brejla (generální manažer), Miroslav Kaluža (hlavní trenér), Pavel Blaha (asistent trenéra, kondiční trenér), Jaroslav Pakosta (vedoucí reprezentace, zdravotník), Petr Dům (asistent trenéra, technický vedoucí a kustod), Jaroslav Kára (tiskový mluvčí)