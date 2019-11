Barcelona /FOTOGALERIE/ - I bez diváků na vás dýchne jako svatostánek. Tedy fotbalový. Stadion FC Barcelona, slavný Nou Camp. Jen si jej projít je mimořádný zážitek a cožpak teprve sledovat zápas před zaplněným tribunami. „Ta zvláštní atmosféra vás pohltí. Nepřeháním, když říkám, že jsme žasli údivem, jaký to tam je,“ přiznával Radim Jordánek z Blanska, který s dalšími pěti kamarády sledoval famózní výkon pražské Slavie proti domácímu fotbalovému gigantu v Lize mistrů.

Blanenští fotbaloví fanoušci na zápase Ligy mistrů FC Barcelona - Slavia Praha. | Foto: Radim Jordánek

„No, je to tam teda o něco větší než v Blansku… (kapacita Nou Camp je 99 500 diváků, pozn. red.) Ještě před zápasem jsme si stadec prošli celý. Nejsilnější dojem jsem prožíval, když jsem se díval dolů úplně z vrchu na trávník. To je teda chrám! A stejně silný to bylo, když Messi nastřelil břevno. Jedině na místě pochopíte, jaká je to pro domácí fans modla. To úplně odvařilo celý stadion. Už to vypadalo, že ztratí balon a on z toho ještě vyčaroval břevno. Všechny ruce letěly nad hlavu chorál Messi, Messi, Messi mrazil v zádech,“ přidal Jordánek.