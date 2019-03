Zapojené týmy získávají body ve dvou soutěžních kategoriích. Ve fotbalové za vítězná utkání a vstřelené branky, v pivní pak za zakoupené sudy piva značky Gambrinus. „Letos získáváme víc bodů z pivní části. Loni to bylo naopak, protože jsme měli dobrou sezonu a snad rok v kuse se neprohrálo. Máme pěkný areál, pořádáme spoustu akcí a turnajů, takže se tu v sezoně otočí spousta lidí,“ pochvaluje si Vít Gurský, který má na starosti hospodu u hřiště a inicioval zapojení do projektu.

Nasbírané body můžou týmy proměňovat za odměny z katalogu. „Jde o různé tréninkové pomůcky, rozlišováky nebo třeba lajnovačku na hřiště. Klubu se tak vypité sudy vrací zpátky ve formě odměn. Jsme rádi, že Gambrinus menší vesnické týmy podporuje. Cokoliv darovaného je příjemné,“ říká Gurský.

Kluby můžou získávat ceny i v dílčích měsíčních soutěžích, které Gambrinus vyhlašuje. „V říjnu jsme poslali fotku z posezonní ukončené a dostali za to sud piva. Závěrečné oslavy ale už nejsou, co bývaly. Dnes si hráči dají jedno pivo a utíkají domů za přítelkyněmi. Za nás byly oslavy mohutnější,“ směje se zástupce jednatele klubu.



V celkovém pořadí soutěže Šardice momentálně drží třetí příčku, která zajišťuje výlet na zápas elitní evropské soutěže. „Pro kluky je to velká motivace. Já v hospůdce dělám, co se dá. Druhá půlka je na hráčích. Musí urvat nějaké body na trávníku,“ povídá Gurský.



A na jaký zápas by se Šardičtí v případě výhry rádi podívali? „Ve hře jsou takové týmy, že je to úplně jedno. Velké lákadlo je samozřejmě české mužstvo, ale všechny mančafty jsou prestižní,“ má jasno Gurský.



Jihomoravany v jarní části soutěže nečeká snadný úkol. „Kluci to budou mít hodně těžké. Neděláme si iluze, že skončíme první. Všechny ceny jsou ale pěkné, každá odměna nás potěší,“ dodává Gurský.