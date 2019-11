Anketu pořádá Deník ve spolupráci s programem Gambrinus Kopeme za fotbal, který podporuje víc než 900 amatérských fotbalových klubů v České republice.

Jak se mezi nadšenci podporujícími amatérský fotbal pozná skutečná osobnost? Hlavně podle nasazení, se kterým se přes všechny překážky věnuje fotbalovému klubu, ale i podle obětavosti, péče o talenty a o zázemí svého týmu. Cíl soutěže Osobnost amatérského fotbalu je nejen ocenit úsilí těchto výjimečných lidí, ale i ukázat příběhy, bez kterých by amatérský fotbal v českých obcích mnohdy nemohl existovat.

Z téměř 300 nominovaných vybrala porota pět favoritů, se kterými vás na následujících řádcích seznámíme. Do pondělka 25. listopadu můžete hlasovat v anketě a podpořit svého favorita. Osobnost s nejvyšším počtem hlasů postoupí do celostátního kola, které začne 27. listopadu.

Luděk Juhaňák

SK Jaroslavice, Znojemsko

Pro jaroslavický fotbal je Luděk Juhaňák nepostradatelný člověk. Svůj veškerý volný čas tráví právě na hřišti, aby chystal kvalitní zázemí pro hráče. Stále aktivní, již osmačtyřicetiletý muž by za jaroslavický klub dýchal. Stále nastupuje za A tým, i když měl v minulosti několik nabídek opustit klub a jít do vyšších soutěží, nikdy neodešel. Spousta dětí ho považuje za osobní vzor. Kdykoli se chtěly po jaroslavickém fotbalovém areálu proběhnout, viděly tam právě jeho, jak se denně o vše stará, například o trávník. „Nominace mě zaskočila, ale vážím si jí. Fotbalu v obci se věnuji třicet let, protože je pro mě srdcová záležitost,“ sdělil Juhaňák.

Roman Mokrý

FK Rájec-Jestřebí, Blanensko

Roman Mokrý hraje na postu krajního obránce nebo záložníka ve fotbalovém klubu Rájec-Jestřebí. Jeho přístup k mistrovským utkáním je příkladný pro všechny mladé fotbalisty, kteří se chodí do Rájce na fotbal dívat. Nevypustí žádný souboj a hraje do poslední minuty, i když je výsledek rozhodnutý. Mokrý je rájecký srdcař a spousta hráčů k němu vzhlíží. Při absenci trenéra nahrazuje jeho funkci. Pokud se jede na venkovní zápas auty, neváhá a okamžitě se nabídne, že odveze své spoluhráče na místo utkání. Zároveň mu nedělá problém dojet na druhý konec Blanska pro své kolegy z týmu a dorazit společně s nimi na trénink.

Jan Fiala

TJ Újezd u Boskovic, Blanensko

V Újezdu u Boskovic skončil malý fotbal přibližně před deseti lety, protože o něj lidé ztratili zájem. Potom, co se do obce přestěhoval Jan Fiala, i bez podpory obce a veřejnosti v potencionálních hráčích našel zápal. Následně vytvořil tým a skvělé zázemí. Získal řadu sponzorů a pořídil dresy. Zápasy provází jedinečná atmosféra, doprovodné programy a hlavně značný zájem veřejnosti. Na domácí duel běžně chodí padesát až sedmdesát diváků. „Fotbal je pro mě celý můj život. Pojí se s ním životní přátelství a příběhy. Výhra by pro náš celý tým byla zadostiučinění, protože se našli lidé, co nevěřili, že dokážeme fotbal v obci obnovit,“ popsal Fiala.

Pavel Štancl

TJ Suchohrdly, Znojemsko

Pavel Štancl v padesáti stále hraje okresní přebor za mužstvo TJ Suchohrdly. Štancl fotbal, a především ten suchohrdelský, miluje natolik, že nikdy neodešel z týmu, i když dostal nabídky do vyšších soutěží. Několikrát ohlásil konec kariéry, ale vždy se vrátil. Například jako hrající trenér, který dostal tým mužů ze čtvrté do třetí třídy okresních soutěží. Také se věnoval žákům, které založil, a následně s nimi dokázal postoupit o soutěž výš. Především se podílel největší měrou na vybudování nového hřiště a zázemí kolem něj. „Je pro mě velká pocta, že si na mě někdo vzpomněl a do ankety mě nominoval,“ řekl Štancl.

SIMONA CHLUPOVÁ