Někdo je z něho nadšený, jiným přidělává vrásky na čele. Český fotbal čekají velké změny. Fotbalová asociace České republiky představila minulý týden projekt Fotbalová revoluce, který se naplno rozjede od 1. července příštího roku. „Jedná se o jeden z nejzásadnějších projektů od vzniku asociace. Čeká nás hodně práce," řekl generální sekretář asociace Rudolf Řepka, který je hlavní garant projektu.

Veškerá administrativa na úrovni všech soutěží přejde do elektronické podoby. Všechny úkony tak mají být rychlejší a klubům má projekt ušetřit náklady. „Pokud to bude fungovat, tak je to určitě krok správným směrem. Kolikrát se úřední věci vyřizují na poslední chvíli a pak se čeká třeba šest hodin ve frontě před krajským svazem, protože to stejně dělá spousta lidí," popisuje předseda fotbalové Sparty Brno Jindřich Stehlík.

Projekt má tři okruhy. První se týká elektronických zápisů, které nahradí klasické papírové. Zápisy tak budou chvíli po zápase k dispozici ostatním. Podobný systém už je zavedený třeba v hokeji. „Funguje to tak i na Slovensku nebo v Rakousku. I my s tím máme zkušenost. Ve vyšších mládežnických soutěžích už se elektronické zápisy dělají," vysvětluje Stehlík.

Druhý okruh je online registrace hráčů. Odpadne cestování kvůli přestupům a hostování. Vše se vyřeší od počítače. Odpadne i nutnost registračních průkazů. Všichni členové budou zaregistrovaní v databázi svazu.

Poslední bod projektu představuje sběrná faktura, která přijde do klubů jednou měsíčně. V ní svaz každému oddílu vyčíslí náklady na rozhodčí a ostatní administrativní úkony. „Pevně věřím, že ubude různých machinací s penězi i hráči. Vše se zprůhlední. Na druhou stranu je český fotbalový člověk vynalézavý," usmívá se Josef Dvořáček, sekretář Jihomoravského krajského fotbalového svazu.

Jediné, co funkcionáři potřebují, je počítač s připojením na internet. „Úplně to nevítám. Musíme najít někoho mladšího, kdo se v počítačích vyzná. Asi se všude najde. Ale aby si to nahoře ulehčili, tak nám dole to komplikují," vznáší pochybnosti Jan Minařík, dlouholetý sekretář Dražovic, týmu I. A třídy.

Právě u starších funkcionářů může nastat problém. „Staří bardi to budou mít těžší, snad se ale všude najde někdo, kdo nový systém zvládne," doufá Dvořáček.

Fotbalová asociace je připravená nabídnout některým celkům pomoc při řešení překážek. „Co investují do výbavy, to ušetří na nákladech. Neměly by na tom nic prodělat, naopak časem na tom vydělají," prohlašuje garant projektu Řepka.

Úkol asociace je seznámení a proškolení krajských představitelů svazu. Ti posléze proškolí oddílové funkcionáře. „Už jsem absolvoval dvě školení v Praze. Následující půlrok budeme v pěkném zápřahu. Naučit celý fotbalový kraj využívat nový systém znamená hodně práce," uvědomuje si Dvořáček.

„Občas na nějaké školení jezdíme. Vždycky se na to nějaký čas najde. Takový problém to pro nás nebude," doplňuje předseda Stehlík.

Dražovický sekretář: Nezbývá nám, než se přizpůsobit

Dražovice, Brno – Zápisy o utkání už na počítači dělají. Nový online systém, který začne příští sezonu, ale přesto fotbalovým Dražovicím přidělá práci. „Podle mě má vedení svazu vysoké nároky. Na nižších úrovních to může dělat problémy," myslí si Jan Minařík, sekretář klubu hrajícího I.A třídu.

Co už víte o novém systémů online zápisů o utkání a registrace hráčů?

Detailně jsem se o něj zatím nezajímal. Něco jsem si jen přečetl na internetu.

Jak děláte zápisy v současnosti?

Asi druhou sezonu máme člověka, který vypisuje zápisy na počítači a pak je tiskne. Sám to s počítačem moc dobře neumím. Nově bude na hřišti internet. Nikoho nového asi hledat nebudeme, novinky se naučí současný zapisovatel.

Jsou ještě nějaké kluby, kde se zápisy píšou ručně bez pomoci počítače?

U nás na Vyškovsku počítače nejsou všude. Někde musí kluby začít úplně od začátku. V okresních soutěžích psali zápisy ručně, teď je čeká hodně velká změna.

Může se tedy stát, že se do července, kdy nový systém začne platit, některé kluby nestihnou připravit?

My přece jen hrajeme krajskou soutěž. Ale nevím, jak to bude třeba ve čtvrté třídě. Nějak si to asi každý zařídí.

Mezi oznámením o novinkách a jejich zavedením je asi půl roku. Stačí to?

Na jaře ještě hrajeme postaru. Od nové sezony to naběhne. Jak jsem říkal, nějak vše zase zvládneme. Oddíly v nižších soutěžích se možná budou bouřit. Ale nezbude jim nic jiného, než se přizpůsobit. Doba jde dopředu ve všem.

Online registrace fotbalistů má zamezit tomu, aby do zápasů nastupovali hráči neoprávněně. Stává se často, že do utkání někdo nastoupí takzvaně načerno?

S tím se nesetkáváme. Na něco takového bychom si sami rozhodně netroufli, jsou za to velké pokuty. Málokdo si dovolí poslat na trávník někoho načerno už v současnosti.