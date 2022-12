V podzimní části Superligy malého fotbalu totiž tvůrce národního mužstva malého fotbalu zaujalo mnoho výkonů. Jižní Moravu zastupují záložník David Presl z Brna a z blanenského výběru se prosadil záložník Jan Koudelka. „Bylo složité udělat základní nominaci, potenciálních hráčů jsme tam měli víc, ale to už bychom se pohybovali kolem čtyřiceti lidí. Vzali jsme ty, co máme napsané, výběr se nám líbí, ale každá nominace je těžká,“ přiznal český trenér Stanislav Bejda.

Podzim Zbrojovky podle expertů: Klobouk dolů před útokem, obrana žádá posily

V kádru dvaceti hráčů do pole a čtyř brankářů tentokrát převažují nováčci, několik fotbalistů se vrací do národního týmu po delší pauze. Do finální nakonec nakonec zasáhly i omluvenky. „Kluci, kteří na sebe upozornili v Superlize, se objevili v nominaci nebo v pozici náhradníků. Taky jsou tam zkušení kluci, kteří už mají v reprezentaci nějakou historii, složení je tak půl na půl. Mezi staronové hráče patří Poli, který dlouho v repre nebyl, ale dal se do kupy,“ zmínil trenér mosteckého Jakuba Poláka.

Návrat světového šampiona z Tuniska 2017 kouč vítá. „Někteří kluci se trochu srovnali nebo už dávají přednost malému fotbalu. Pro nás je hlavní parametr, jak se jevili v Superlize, plus historicky kluky známe. Musím říct, že jsme tentokrát dávali přednost těm, které neznáme, chtěli jsme spíš vidět nové kluky,“ podotkl Bejda.

Česká nominace na reprezentační kemp.Zdroj: AMF

Mezi nováčky jsou nejlepší hráči podzimní části Superligy malého fotbalu, Jiří Míča z Jihlavy, Lukáš Kaďorek z Olomouce Mighty Ducks a Milan Šídlo z Korábu Praha jsou všichni v elitní šestce bodování celostátní soutěže.

Přestože polovinu nominace tvoří nováčci, nejedná se podle kouče o generační obměnu. „Snažíme se průběžně začleňovat mladé kluky, spíš to vnímám jako revitalizaci národního týmu. Někteří noví hráči jsou stejně staří jako stávající, ale až teď se zviditelnili nebo začali dávat přednost malému fotbalu a teprve Superligu hrát. Některým je osmadvacet, takže jde spíš o střední generaci hráčů, kteří vidí novou motivaci v malém fotbale, kde se můžou dostat na vrchol,“ popsal český kouč.

Česká reprezentace postaví na kempu dva týmy, které se v turnaji utkají s výběry Anglie a Ukrajiny. V jednom vytvoří základ zkušení hráči, druhý bude stát hlavně na nových tvářích. „Poskládáme to typologicky podle pozic, abychom do jedné pětky nedali čtyři obránce. Na úvodním tréninku si kluky otipujeme, jak to může vypadat. Máme to v plánu tak, že jedna půlka bude zkušenější a druhá tvořená spíš z nováčků. Zkušenější kluci, kteří se znají z reprezentace déle, si logicky dokážou lépe vyhovět, toho se budeme držet. U novějších kluků to zkusíme do pozic poskládat tak, aby fungovali na základě součinnosti ze superligových výběrů. Ovšem to není dogma. Je možné, že někdo z nových hráčů se objeví mezi zkušenými a naopak. Důležité je, jaké hrají posty, byť můžeme během turnaje jednu nebo dvě pozice prohodit, pokud by nám typologicky někdo líp seděl jinde. Je to pro nás přípravný turnaj, takže uvidíme, co přinese,“ doplnil Bejda.

/VIDEO/ Jak se Pernica chystal na box bez rukavic? Holýma rukama tloukl do prkna

Ze všech utkání připravuje Asociace malého fotbalu České republiky živé přenosy, které můžete sledovat na YouTube kanálu Malý fotbal. V Českém Dubu bude testovat novou technologii, takže prosím omluvte případné technické potíže.

Rozpis zápasů

Pátek 9. prosince:

14.00: Česká republika 1 – Anglie

15.30: Ukrajina – Česká republika 2

18.30: Anglie – Ukrajina

20.00: Česká republika 1 – Česká republika 2

Sobota 10. prosince:

9.30: Česká republika 2 – Anglie

11.00: Ukrajina – Česká republika 1

14.00: zápas o 3. místo

15.30: finále

Česká nominace na reprezentační kemp

Brankáři: Ondřej Bíro (Most), Jakub Stehno (SC Koráb Praha), Ondřej Beran (Partyzan Příbram), Daniel Adamovič (Rytíři Plzeň)

Hráči do pole: František Hakl, Stanislav Mařík, Jiří Sodoma, Miroslav Verner (všichni Hanspaulka Praha), Lukáš Kaďorek, Vojtěch Pazdera, Jan Šuba, Michal Galus (všichni Olomouc Mighty Ducks), Milan Šídlo, Michal Vávra, David Macháček (všichni SC Koráb Praha), František Belej, Jiří Junek, Ondřej Drašnar (všichni Partyzan Příbram), Jaromír Frébort, Ondřej Moučka (MF Baník Ostrava), Jan Koudelka (MF Blanensko), David Presl (Vikings Brno), Jiří Míča (Jihlava), Jakub Polák (Most)