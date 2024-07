K poslední úpravě názvosloví nižších soutěží došlo před dvaadvaceti lety, kdy se župní přebory přejmenovaly na krajské přebory. Nyní přichází mnohem větší změna, všechny soutěže totiž dostanou označení liga. „Je to po vzoru například Slovenska, kde s touto novinkou přišli už před několika lety. Bohužel je to zatím jediná věc, která se z probíraných změn podařila prosadit,“ nastiňuje předseda Jihomoravského Krajského fotbalového svazu (dále JmKFS – pozn. red.) Vladimír Kristýn.

Místo divizí si tak fanoušci budou muset zvykat na čtvrté ligy, z krajského přeboru bude pátá liga, z I. A třídy šestá liga a z I. B třídy sedmá liga. Okresní fotbalové svazy pak povedou osmou, devátou a případně i desátou ligu.

Povinně vejde tato novinka v platnost na všech úrovních až od sezony 2025/2026, zástupci JmKFS však rozhodli, že na jižní Moravě se bude nové názvosloví používat už od letoška.

Na první pohled se zdá, že aktualizované názvy jsou předzvěstí schválení celkové restrukturalizace amatérských soutěží v České republice, která by přinesla zeštíhlení třetí ligy či zánik I. B třídy.

Jenže opak je pravdou. „Aktuálně se snažíme o prosazení druhé části reorganizace, je potřeba, abychom získali podporu shora. Zatím se nám však úplně nepodařilo prosadit tuto myšlenku i na té nejvyšší úrovni českého fotbalu,“ přiznává Kristýn.

Podle informací Deníku totiž proti chystaným změnám zbrojí především třetiligové a divizní kluby. Schválení je tak daleko. Na úrovni krajů přitom reorganizace podporu má. „Je totiž důležitá a především potřebná. Jedná se o dlouhodobý proces, o který jako zástupci Jihomoravského kraje výrazně usilujeme. A když mluvím s předsedy ze spřátelených krajů, tak to vidí stejně,“ podotýká předseda JmKFS.

Dlouho probírané změny by měly výrazně pomoct amatérskému fotbalu, který aktuálně trpí nedostatkem hráčů i kvality. U některých klubů situace vyvrcholila až zánikem. „Reorganizace by dle mého názoru přinesla záchranu venkovského fotbalu. Zvýšila by se kvalita nižších soutěží a došlo by i ke zlepšení situace s nedostatkem hráčů. Podařilo by se tak vyřešit aktuální nelichotivý trend,“ dodává Kristýn.