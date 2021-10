Takhle to vypadá, když se v malém fotbale potkají dva ofenzivně laděné týmy. „Za mě to byla nejlepší možná reklama na malý fotbal, tempo i kvalita hry na vysoké úrovni. Jsem rád, že se herně dokážeme měřit s týmy, jako jsou Brno a Blanensko, dlouhodobě nejkvalitnější celky Superligy,“ ocenil olomoucký záložník Vojtěch Pazdera.

Mocní kačeři se měřili s Blanenskem víc než důstojně, vždyť první poločas dokonce o tři góly vyhráli. „Proti Olomouci se hraji velmi složitě, dobře brání a má dobrý přechod do útoku. První poločas jsme vůbec nechytali protiútoky, ze kterých jsme dostávali zbytečné branky. Ve druhém jsme změnili styl hry, se kterým pak měla Olomouc problém,“ uvedl blanenský útočník Jan Minx.

Olomouc Mighty Ducks – Blanensko 7:8 (5:2)

Branky a nahrávky: 9. Pazdera (Kaďorek), 12. Kaďorek (Malenda), 17. Kaďorek (Lošťák), 21. Malenda (Pazdera), 30. Janotka (Tögel), 47. Janotka (Kaďorek), 50. Tögel – 14. Koudelka (Rus), 18. Kucharčuk (Paděra), 38. Minx (Paděra), 40. Fládr (Koudelka), 48. Paděra (Koudelka), 54. Kucharčuk (Minx), 55. Minx (Paděra), 60. Fládr (Muzikant). Rozhodčí: Pfeifer – Perutka. ŽK: Fládr, Minx (oba Blanensko).

Olomouc Mighty Ducks: Marek Kalina (Tomáš Zeman) – David Lošťák, Michal Čapek, Michal Galus, Vojtěch Pazdera, Lukáš Kaďorek, Jan Šuba, Jan Tögel (C), Tomáš Malenda, Tomáš Janotka.

Blanensko: Jakub Klimeš (David Novotný) – Ondřej Paděra (C), Pavel Kucharčuk, Jan Minx, Zdeněk Fládr, Jan Koudelka. Aleš Rus, Roman Hlaváček, Radim Muzikant.

Přestože Jihomoravané postupně stahovali manko z úvodního poločasu, ještě v padesáté minutě zvýšil domácí kapitán Jan Tögel na 7:5. Jenže pak už skórovali jen hosté. „Blanensko má neskutečně silný celek, je to spojení kvalitních individuálních hráčů, kteří hrají jako jeden tým. Ve druhém poločase se pustili do power play, která se těžko brání. My ke konci zápasu ztrácíme sebevědomí a bojíme se hrát, což je paradoxně naše největší síla,“ hlesl Pazdera.

V posledních sedmi minutách nejprve snížil Pavel Kucharčuk, pak srovnal Minx a v poslední minutě zařídil Blanensku vítězství Zdeněk Fládr. „První poločas jsme zaspali, do druhého jsme šli poučení a hráli jsme velmi dobře, dali jsme rychlé branky. Potom jsme zkusili power play, se kterou měla Olomouc problém. Pro nás to bylo velmi těžké utkání a odvezli jsme si tři důležité body,“ oddechl si Minx.

Blanensko i po pátém kole prohání vedoucí Brno, ztrácí na něj pouze dva body a patří k největším vyzyvatelům obhájců titulu. „Brno je velmi kvalitní tým, což dokazuje každou sezonu. Určitě ho vnímám jako velkého rivala, zápasy jsou vždycky velmi náročné, snad se nám ho už podaří porazit. Na utkání v Brně se připravíme a chceme naplno bodovat,“ vyhlížel blanenský hráč vzájemný souboj, ke kterému dojde 15. listopadu.

Hned za jihomoravskou dvojicí se v tabulce východní skupiny na třetí pozici nachází Olomouc, která zažívá povedený podzim. „Sezonu si užívám, v Olomouci jsme vytvořili dobrou partu a scházíme se na zápasy ve stejné sestavě. Jsem rád, protože když už člověk něco dělá, tak ať to dělá pořádně,“ prohlásil Pazdera.

Že v jeho případě nejde pouze o slova, dokazuje také nominace na víkendový Nations Cup v Budapešti, kde s dalšími Hanáky Michalem Galusem a Lukášem Kaďorkem poprvé obléknou dres českého áčka. „Nominace je krásná, reprezentovat je nejvíc v jakémkoli sportu. Jsem rád a vážím si toho. Teď už to jen vrátit na hřišti,“ přál si Pazdera, který v srpnu vybojoval stříbro na mistrovství světa do 23 let v ukrajinském Kyjevě.