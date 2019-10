Postrachem ofenziv jsou v dosavadní části sezony fotbalisté Střelic v B skupině I. B třídy. V devíti utkáních obdrželi pouze osm branek a jsou druzí v tabulce. Naposledy o víkendu zdolali doma FK Znojmo 4:1.

Obranu řídí čtyřicetiletý matador František Karaffa. „Spoléháme na něj a další zkušené zadáky, kteří mají svou kvalitu. Od toho se naše dobrá obranná činnost odvíjí. Nemáme jen zkušené. O víkendu nastoupil mladý Dominik Parys a taky hrál spolehlivě,“ zmínil trenér výběru Petr Valouch.

Defenzivní návyky si přitom osvojili všichni hráči nevyjímaje ani nejlepšího střelce soutěže Jiřího Jaroše, jenž v devíti zápasech už stačil nasázet dvanáct branek. „Jakmile ztratíme balon, okamžitě se vrací celé mužstvo včetně Jirky. Hráči mají tuto zásadu v sobě. Spousta z nich až na pár odchovanců prošla třeba Rosicemi nebo Spartou Brno a tyto návyky v takto kvalitních družstvech získala,“ poznamenal Valouch.

Střelický stratég ovšem přiznává, že hlavní test podstoupí jeho svěřenci až v následujících týdnech, kdy narazí na silný Šatov nebo vedoucí Pohořelice. „Zatím jsme popravdě nebyli moc prověřeni. Na B třídu nás hodně dobře nachystal okresní přebor Brna venkov, který je hodně kvalitní a kde jsme sehráli náročné zápasy. I když jsme nováčci, chceme skončit nejhůř do pátého místa,“ poznamenal Valouch.

Fotbalisty Kunštátu i vynikající defenziva katapultovala do čela A skupiny I. A třídy. O víkendu vybojovali výhru nad Slovanem Brno 2:1. Celek z Blanenska obdržel nejmíň branek ze všech týmů své skupiny. V devíti zápasech se jeho soupeři prosadili jedenáctkrát. „Samozřejmě za tím stojí součinnost obrany a útoku, kdy dbáme jak na hru dopředu, tak dozadu. Velký podíl na dobré defenzivě má gólman Ivo Loukota,“ vyjádřil se na adresu devětadvacetiletého brankáře a zároveň kapitána mužstva trenér Vladan Horák.

Loukota patří mezi základní kameny týmu. „V posledních zápasech nás dost podržel. Měl náročné zákroky a rozhodně mu vděčíme za to, že jsme v některých duelech vyhráli. V minulé sezoně jsme často zápas nedokázali dotáhnout do vítězného konce. Teď máme vynikající kolektiv. Kádr je složený z našich odchovanců a perspektivních hráčů našeho regionu. I to je důvod, proč se daří,“ poznamenal stratég výběru.

Kunštát je paradoxně jediný lídr tabulky napříč jihomoravskými krajskými soutěžemi, který má zároveň ve své soutěži nejmenší počet obdržených branek. Třeba v C skupině I. B třídy se nejlepší defenzivou mohou na základě statistiky obdržených branek pochlubit až šesté Valtice.

Nejlepší obrany:

Krajský přebor: Sparta Brno a Boskovice 14 obdržených branek v 11 zápasech

I. A třída:

skupina A: Kunštát 11 branek v 9 zápasech

skupina B: Vyškov B a Veselí nad Moravou 9 branek v 9 zápasech

I.B třída:

skupina A: Babice nad Svitavou a Lelekovice 10 branek v 9 zápasech

skupina B: Střelice 8 branek v 9 zápasech

skupina C: Valtice 12 branek v 9 zápasech