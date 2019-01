Blansko, Ráječko – Fotbalisté Blanska i Ráječka splnili na hřištích soupeřů úlohu favoritů a svoje zápasy vyhráli. Navíc ani jeden z týmů neinkasoval. „Mohli jsme dát ještě víc gólů," upozornil po nakládačce 5:0 v Rajhradě blanenský obránce Petr Šíp.

Fotbalisté FK Blansko (v oranžovém) - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Charvát

V Rajhradu si před zápasem s Blanskem dělali naděje na nějaký bodový zisk, věřili, že právě oni utnou vítěznou šňůru Jarůškova týmu. Po pár minutách byl ale rozdíl mezi lídrem přeboru a čtrnáctým celkem dobře patrný. V 6. minutě poprvé udeřil neudržitelný Trtílek. „Naštěstí jsme dali brzo branku, to rozhodlo," uvedl k povedenému začátku Šíp.

Domácí fotbalisté chybovali ve středu hřiště a hosté je z rychlých brejků nemilosrdně trestali. Ještě do přestávky přidal dvě branky Šenk a jednu Doležel a bylo po utkání. Tedy teoreticky. „Rozhodně jsme to nezabalili. Naopak, trenér nás nabádal, ať se nešetříme a dáme další branky," podotkl Šíp. I po přestávce bylo Blansko lepší, jenže z šancí využilo jen jedinou, když se v 63. minutě podruhé trefil Trtílek. Rajhrad se nezmohl na větší odpor a zaslouženě prohrál. Blanenský gólman David Juran si tak připsal do statistik čtvrtou nulu.

„Výsledek vypadá jednoznačně, ale zápas na těžkém terénu rozhodně lehký nebyl," připomněl Šíp. Jeho tým čeká v dalším kole nevyzpytatelný Inzert Expres Znojmo.

Ráječko jelo do posledního Podivína jako favorit. V první půlce ale předvedlo hlavně, jak skvěle umí zahazovat šance jejich kanonýr. Martin Sehnal šel totiž sám na gólmana ve 3., 9. a 27. minutě a ani jednou nedal gól. Domácí viděli marnou snahu, oklepali se a také si vytvořili dvě šance. První poločas ale žádnou branku nepřinesl.

Po přestávce hráli domácí už trochu vlažněji, tlak hostů se vyplatil v 57. minutě. Po faulu na Baduru proměnil penaltu Jan Sehnal. Tento gól také rozhodl zápas. „Výhra je těsná, ale rozdíl v kvalitě obou týmů byl patrný. Závěr ještě přinesl vyhrocené emoce domácích diváků, kteří to zřejmě v zimě špatně nesli," dodal k utkání trenér Olympie Lubomír Zapletal. V příštím kole doma přivítá Novosedly, které dvakrát po sobě prohrály.

Krajský přebor - 12. kolo

Podivín – Ráječko 0:1 (0:0)

Sehnal Jan (pen.)

Rajhrad – Blansko 0:5 (0:4)

Trtílek 2, Šenk 2, Doležel