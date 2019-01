Ráječko – Pro psychiku týmu důležité tři body včera vybojovali fotbalisté Olympie Ráječko na domácí půdě. Ve druhém zápase krajského přeboru porazili Zbýšov 4:1.

Fotbalisté Zbýšov v souboji s Ráječkem. | Foto: Ondřej Bacík

„Byly to povinné body. Po prohře v prvním kole jsme to fanouškům dlužili,“ řekl trenér Lubomír Zapletal, který stále ještě nemá kompletní kádr, a tak do sestavy zapojil i dorostence. V prvním poločase ještě Zbýšov hrál vyrovnaný zápas. Do branky se trefil pouze Jan Sehnal. V padesáté sedmé minutě pak Kupský napálil míč krásnou ranou do šibenice a odpor hostů se zlomil. Trenér Zapletal dal šanci Martinu Tajnaiovi, který se mu po pár minutách na hřišti odvděčil gólem na 3:0. Hosté pak ještě ze standardní situace napálili zeď domácích a odraženým míčem do protipohybu brankáře snížili. Tři minuty před koncem ale jejich naděje definitivně pohřbil Petr Starý.

ONDŘEJ BACÍK