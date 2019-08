„Ve fotbale se každý se chce zlepšovat. Loni jsme byli druzí, takže jakou jinou možnost teď máme? Chceme hrát o první místo, i když od vedení jasný úkol postoupit nezazněl. Ale dávat si nižší cíle by právě vzhledem ke dvěma předchozím ročníkům bylo alibistické,“ zdůraznil trenér Martin Maša.

Nic na tom nemění ani ne příliš vydařená letní příprava. „Tréninkové cíle jsme splnili, ale herně a výsledkově jsem si to představoval o hodně líp. Ano, zkoušeli jsme hráče z dorostu a vždycky chyběli alespoň čtyři i víc hráčů z užšího kádru, ale v zápasech to opravdu mělo vypadat jinak. Ale směřujeme to k tomu, aby to bylo vyladěné na startu soutěže. Chceme navázat na výkony, které jsme podávali na jaře,“ dodal trenér Olympie.

I v Ráječku neproběhly v letní přestávce velké kádrové změny. „Nehledali jsme klasickou hlavní posilu, ale doplňujeme kádr o hráče s nějakou perspektivou pro klub,“ komentoval trenér letní změny v mužstvu.

V prvním kole Olympia nastoupí v sobotu v Brně-Komíně proti FC Svratka. Výkop bude v 17.00 hodin.

SK Olympia Ráječko – kádr mužstva

Brankáři: Karel Němeček, Aleš Růžička, David Maška.

Obránci: Jakub Sedlák, Radek Keprt, David Müller, Dominik Bokůvka, Lukáš Vránek, Petr Gromský.

Záložníci: Jan Horáček, Matěj Sedláček, Patrik Lidmila, Lukáš Pernica, Michal Zouhar, Filip Voda, Radek Souček.

Útočníci: Daniel Keprt, Jan Ovčačík.

Trenér: Martin Maša. Asistent: Jiří Škaroupka. Trenér brankářů: Radim Polák. Vedoucí mužstva: Marek Bláha.

Přišli: David Maška (z dorostu), Radek Souček (návrat z Blanska), Petr Gromský (v jednání návratový přestup Rudice).

Odešli: Michal Šmerda (přestup do Tišnova), Roman Zeman (přestup do Kunštátu), Pavel Mizerniuc Pavel (návratový přestup do Tišnova).