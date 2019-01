Blansko – Odchod většiny opor včetně trenérské a hráčské legendy Karla Jarůška, mizérie v zimní přípravě, posily jen z okresu. Podle mnohých tým odsouzený po podzimní jízdě k strmému pádu tabulkou. A co se stalo? Blansko angažovalo trenéra Hajského, nováčci skvěle zapadli do týmu a ještě před koncem soutěže slaví postup do divize. Ten, kdo poslouchal v zimě nejvíc kritiky, se teď může spokojeně usmívat. Sportovní manažer FK Blansko Bohuslav Jedinák už myslí na další sezonu.

Bohuslav Jedinák končí ve funkci manažera FK Blansko. | Foto: DENÍK/Hynek Skoták

„Divizi už jsme přihlásili, sezona by měla být zajištěná, hlásí před posledním kolem letošního krajského přeboru.

Přihlásíte divizi nebo si to ještě rozmyslíte?

Už jsme ji přihlásili.

A se zajištěním sezony ve vyšší soutěži nemáte problém?

Víme, co nás čeká, sezona by měla být zajištěná. Nemám informace, že by tomu mělo být jinak.

Jak se teď cítíte po těch všech zimních kritikách a nejistých vyhlídkách.

Je to super. Kritiky byla spousta, ukázalo se, že jsme udělali dobře, když jsme mužstvo doplnili hráči z okresu. Jsem moc rád, že se to rozhodlo už před koncem, po zápase v Rousínově máme zraněné tři klíčové hráče, těžko bychom to teď rozhodovali v posledních kolech.

Kdo má na tom úspěchu největší podíl?

Trenér i hráči. Ti ukázali, že na to mají a skvěle zapadli do kolekttivu.

A kdo je vybral?

Řekněme, že jsme měli dobré tipy z našeho klubu na doplnění týmu.

Po podzimu odešla většina opor, situace opravdu nevypadala moc nadějně.

Zimní příprava nebyla nic moc, ani první zápasy, nám pomohla i ta první odložená kola, že měl tým víc času se sehrát. Věřil jsem, že se to povede. A v půlce jara už mi to připomínalo části minulých sezon, kdy se Blansku dařilo. S tím rozdílem, že teď to šlo s hráči z Blanenska. Asi nám také pomohlo, že na nás nebyl takový tlak a očekávání jako v minulých sezonách.

Jak to bude s B týmem? Na jaře se propadl až skoro k sestupu, chyběli mu hráči.

Tak doufám, že bude pokračovat v I. B. Znovu se ukázalo, jak ho potřebujeme. Díky dvěma týmům máme širší soupisku a v případě zranění v A týmu, máme kam sáhnout.

Udržíte trenéra Hajského nebo máte jiné plány?

Až na konci týdne se sejdeme s trenérem i s hráči a budeme řešit, co dál a jak posílit tým. Bude záležet také jak se dohodneme s mateřskými kluby těch hráčů, kteří jsou u nás na hostování.

Jednáte s nějakým novým sponzorem?

Zatím máme smlouvy s těmi stávajícími, s žádným novým sponzorem teď nejednáme.