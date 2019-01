Blansko - Po dvou výprascích v divizi inkasovali fotbalisté Blanska v domácím utkání s Protivanovem pouze jednou. Jenže právě branka Poláčka z 29. minuty přinesla hostům první tři body v sezoně. Blansko se zatím krčí na posledním místě v tabulce. „V zápase jsme udělali velké množství individuálních chyb. Dopředu se dostáváme příliš těžkopádně. Navíc kazíme i lehké míče,“ hledal příčiny porážky trenér Blanska Zbyněk Zbořil.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Hynek Skoták

Nástupce kouče Vašíčka vedl o víkendu tým poprvé před blanenskými fanoušky. V prvním poločase dokázal Protivanov těžit z chyb domácích při rozehrávce. Po minele kapitána Němce vychytal Rojku i Poláčka v 16. minutě Slanina. Po půlhodině hry však domácí po zbytečném faulu inkasovali ze standardní situace. Míč z trestném kopu Koláčka napálil do domácí sítě Poláček. „O gól jsme si v první půli koledovali několikrát. Soupeř po našich chybách a faulech zahrával spoustu standardek a po jedné z nich jsme dostali laciný gól,“ řekl pro klubové stránky kouč Zbořil.

Ve druhé půli stáhl blanenský lodivod obranu na tři muže. Domácí v útoku viditelně ožili a vypracovali si několik šancí. Gólman Protivanova Vítek nejprve zneškodnil v 53. minutě střelu Nečase a o chvíli později i petardu Traxla. Na druhé straně dvakrát nedotáhli do konce brejk Rojka s Vančurou. V závěru hrálo Blansko vabank a vrhlo všechny síly do útoku. Novotného hlavičku však zastavila obrana Protivanova na brankové čáře a Sehnalova střela v nastavení těsně minula Vítkovu branku. „Ve druhé půli jsme hráli s větším nasazením a důrazem v osobních soubojích, ale ještě to pořád není ono,“ dodal Zbořil.

Blansko – Protivanov 0:1 (0:1).

Blansko: Slanina – Pokorný, Němec, Novotný, Šíp (46. Hájek) – Bubeníček, Španěl, Bednář, Nečas (77. Kuda) – Traxl, Sehnal.