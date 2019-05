Úvod zápasu nasvědčoval tomu, že blanenský favorit naváže na výkon a výsledek z Brna. Už v šesté minutě domácí vedli 2:0, jenže pak se „puška“ zasekla. Hosté z Vysočiny si odvezli těsnou porážku 1:2.

Po ruce jednoho z hostujících obránců v pokutovém území už ve třetí minutě proměnil David Bednář penaltu. O tři minuty později pak domácí kapitán přesně zakončil rychlou kombinační akci. A za další čtyři minuty už mohlo být hotovo. Opět Bednář našel na malém vápně Ondreje Jakubova, ten ale přestřelil branku hostujícího gólmana Martina Sáblíka. „My jsme pro zápas doslova lepili jsme sestavu a asi proto jsme rychle dostali dva góly. A hned měli domácí další šanci. Kdybychom dostali další gól, tak nevím, nemuselo to pro nás dopadnout dobře. Naštěstí jsme se pak zvedli a už konec druhé půlky a celý druhý poločas byl z naší strany solidní,“ konstatoval trenér Žďáru Petr Nedvěd.

Jeho svěřenci mohli snížit už po čtvrthodině, ale Jan Henzl pálil z dobré pozice nad branku Martina Doležala. Podařilo se jim to až tři minuty před přestávkou, kdy právě Henzl ze skrumáže dorazil poskakující míč do sítě.

Ve druhém poločase se hrála v podstatě vyrovnaná partie. Oba týmy měly nadějné akce, které mohly skončit gólem. Největší příležitost hostů spálil v sedmdesáté minutě Jan Nedvěd. Jeho první střelu Doležal vyrazil a opakovaný pokus skončil na tyči.



Poslední slovo v zápase měli domácí v 80. minutě, když po rohovém kopu trefil Martin Sedlo břevno. „Začátek zápasu nám vyšel neskutečně. Rychle jsme se dostávali nahoru, byli jsme přímočaří a mohli dát více branek, než ty dvě v prvních šesti minutách. Postupem času jsme se od tohoto stylu vrátili k pohodlnosti a v tomto je fotbal spravedlivý. Hosté se dostali zpátky do zápasu, přitvrdili hlavně ve středu pole a do poločasu se jim podařilo snížit. Druhý poločas byl z naší strany jen trápení a křeč, nedotáhli jsme útočné akce do konce, ztráceli jsme zbytečně míče a koledovali si o vyrovnání. V závěru nás při velké šanci Žďáru podržel Doležal, a tak jsme nakonec dotáhli zápas k vítězství. Po takovém úvodu jsme si všichni asi nedovedli představit, že to budou doslova vydřené tři body,“ přiznal domácí trenér Zbyněk Zbořil.

Jeho protějšek Nedvěd bral porážku sportovně. „Ano, mohli jsme uhrát i bod, ale taky, kdybychom dostali ten třetí gól, vysoko prohrát. Snížili jsme a měli další dvě šance. Blansko ale také. Prohráli jsme s kvalitním mužstvem jen o gól, ale výkon jsme podali solidní. Za bojovnost musím kluky pochválit,“ zdůraznil kouč Žďasu, kterému se z domácích hráčů nejvíc zamlouval záložník David Bednář. „Je to stoprocentní fotbalista, na tuto soutěž nadstandardní hráč, který by měl být někde jinde. Rozdílový hráč určitě nejen proti nám, ale i silnějším mančaftům,“ chválil Nedvěd.

FK Blansko – FC Žďas Žďár nad Sázavou 2:1

Poločas: 2:1. Branky: 3. (pen.) a 6.Bednář - 42. Henzl. Rozhodčí: Vojáček – Zavřel, Řezníček. DS: Kordula. ŽK: Paděra, Buchta – L. Trojánek. Diváků: 296.

Blansko: Doležal – Feik, Huška, Buchta, Jakubov – Paděra – Štrombach, Bednář, Urbančok (56. Sedlo), Přerovský (76. Traore) – Tulaydan (86. Ševčík). Trenér: Zbyněk Zbořil.

Žďár n. S.: Sáblík – T. Peňáz, T. Trojánek, Štursa, Komínek - Vitásek, Nedvěd, Švoma (84. Blažíček), L. Trojánek – Henzl, Vokoun. Trenér: Petr Nedvěd.