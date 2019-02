Podnikatel z Předklášteří na Brněnsku, který založil úspěšnou společnost Mertastav, touží po třetí lize. Před rokem opouštěl Tišnov, který vytáhl z I. B třídy až do divize, když po podzimu vedl s dvanáctibodovým náskokem. Jenže po jeho odchodu se klub z divize odhlásil a hraje krajský přebor.



Ve stejné situaci se Merta nachází znovu. S Blanskem vede před jarním startem divizi také o dvanáct bodů. A teď už mu postup sotva unikne. „Mám rád sport a všichni víme, co mu chybí. Nejsou to jen peníze, ale především lidi, kteří ve volném čase pro sport něco dělají. Druhá věc je, že v regionu Blanenska a Boskovicka jsem před mnoha lety založil pevné základy své firmy. Takže jim mám co vracet,“ vysvětluje sedmapadesátiletý podnikatel svůj brzký návrat k fotbalu.

Chvíli to vypadalo, že na něj zanevřel, za chvíli však volil z několika nabídek. „Je pravda, že po ukončení činnosti v Tišnově a odvolání ve Zbrojovce jsem přemýšlel, jestli mně to stojí za to… Po krátké době mě oslovilo Blansko, Hodonín, Velká Bíteš a Bystrc, které mi nabízely vstup do klubu a možnou spolupráci. Nabídky jsem zvažoval a vyhrálo Blansko,“ líčí.



Poučení však bývalý místopředseda představenstva prvoligové Zbrojovky Brno získal. „Tišnov a Zbrojovka pro mě byly velká škola. Držím se hesla, co tě nezabije, to tě posílí,“ říká Merta, který původně začínal s podporou volejbalu.



V Tišnově fotbalový mecenáš nemohl rozhodovat o penězích, které do klubu vložil. V Blansku se tomu snaží předejít. „Vše závisí na tom, zda postoupíme do vyšší soutěže,“ povídá.

Do Blanska zlákal zvučné posily. První ligou prošli Martin Doležal, Jiří Huška, Radek Mezlík, Radek Buchta či Mohamed Traoré. V zimě navíc získal ze Znojma Michala Ordoše, někdejšího nejlepšího kanonýra nejvyšší domácí soutěže. „Domnívám se, že hráče táhne především příležitost hrát pěkný fotbal a vítězit,“ uvažuje.



V Blansku klub těží i z dobré spolupráce s městem a chystá se na postup do Moravskoslezské fotbalové ligy. „Pracujeme koncepčně na zajištění třetí ligy tak, aby se tam Blansko konečně udrželo,“ sděluje Merta.



V aktuálním ročníku pracuje blanenský klub s rozpočtem tři miliony korun. Na jeho plnění se výrazně podílí právě Merta, který se ve fotbale pohybuje sedm let, což není mnoho. „Investoval jsem svůj čas, finance a nelituji, protože mám všeobecně sport rád,“ dodává podnikatel.