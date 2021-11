Dotáhly třígólové manko a vrátily se do utkání, jenže na opětovné blanenské odskočení už Pardubice odpověď nenašly. V utkání šestého kola východní skupiny Superligy malého fotbalu podlehly Blanensku 5:8.

Blanensko (ve fialovém) dovezlo tři body z Pardubic. | Foto: Petr Nečas

Jak se hosté dostali do třígólového vedení? Dalo by se říct tradičně. Blanenský hrající trenér a kapitán Ondřej Paděra zaznamenal za úvodních devatenáct minut hattrick. Domácí ovšem srovnali po trefách Jana Rosůlka, Lukáše Krátkého a Josefa Stránského. „Začali jsme špatně, do páté minuty měly Pardubice mírný tlak, ale nám se podařilo vstřelit tři góly a přebrali jsme otěže hry. Pak jsme měli pětiminutový výpadek a domácí během chvilky srovnali na 3:3. Zase se nám podařilo přehoupnout vedení na naši stranu a do druhé půlky jsme šli s tím, že je to otevřené. Jsme rádi, že jsme ještě odskočili o tři góly,“ líčil blanenský gólman Jakub Klimeš.