Důležitý krok k postupu do play-off Superligy malého fotbalu udělal ostravský Baník. V devátém kole zvítězil na hřišti Blanenska 7:4 a ve východní skupině poskočil na čtvrté místo.

Ostrava (v bílém) v Superlize malého fotbalu porazila Blanensko 7:4. | Foto: Petr Nečas

Ostrava se po výhře bodově dotáhla na druhou Jihlavu a třetí Brno. „Celý tým šel za vítězstvím, chtěli jsme ho urvat, abychom se dostali do play-off z co nejlepšího místa,“ radoval se ostravský záložník Jan Barták.

Baník šel v Boskovicích do vedení už v první minutě právě zásluhou Bartáka, ten přihrál v sedmé minutě na gól Dušanu Valovi a v deváté minutě přidal Barták třetí branku hostů. „Úvod utkání nám hodně sedl a pomohl do dalších minut, kdy jsme se snažili dobře bránit a obsazovat hráče. Myslím, že to povedlo,“ usmál se ostravský hráč.

Blanensko snížilo až zásluhou Davida Trajera ve čtrnácté minutě, jenže do přestávky přidala Ostrava další tři branky a dostala se do vedení 6:2. „První půle zápasu nám bohužel nevyšla, dělali jsme taktické chyby a dostali zbytečné góly. Když byla nějaká šance, tak jsme ji nedokázali proměnit,“ litoval blanenský útočník Jan Minx.

Právě ten čtyři minuty po přestávce ještě snížil, jenže domácí celek se nepřiblížil víc než na rozdíl tří gólů. „Druhý poločas jsme hráli mnohem líp, bohužel jsme měli smůlu v proměňování šancí. Dali jsme rychlý gól na 3:6 a měli spoustu dalších příležitostí, ale nedokázali jsme je proměnit,“ hlesl Minx.

V 56. minutě přidal Baník definitivní pojistku trefou Jaromíra Fréborta, za Blanensko už jen korigoval Minx. „Hlídali jsme si vedení až do konce. Hlavně jsme se snažili neinkasovat, abychom drželi náskok tří čtyř gólů,“ líčil Barták, který ve svém čtvrtém superligovém utkání nasbíral ke dvěma brankám ještě dvě asistence. „Tenhle večer se mi povedl nejvíc, potěšilo mě to,“ usmál se.

Pokud se Baník nechce ohlížet na výsledky ostatních soupeřů, potřebuje k jistotě postupu do play-off zdolat v pondělí na domácím hřišti brněnské Vikingy. „Myslím, že pokud budeme hrát jako proti Blanensku, můžeme i proti Brnu opět zvítězit. Kvalitní tým na to máme, když do toho dáme všechno, můžeme uspět. V Ostravě určitě play-off chceme,“ pronesl záložník Baníku.

Blanensko se nachází v horší pozici, z páté příčky ztrácí dva body na čtvrtou Ostravu. V posledním kole přivítá v pondělí Jihlavu. „Bohužel jsme došli tam, kam jsme nechtěli. Jsme teď pod tlakem a musíme se s ním vypořádat. Musíme se poučit z chyb, které jsme dělali s Ostravou. Věřím ale, že se nachystáme a poslední zápas zvládneme,“ burcoval Minx.

MF Blanensko – MF Baník Ostrava 4:7 (2:6)

Branky a nahrávky: 14. Trajer (Studený), 28. Paděra (Trajer), 34. Minx (Matoušek), 59. Minx (Klimeš) – 1. Barták (Bělíček), 7. Vala (Barták), 9. Barták (Hudeček), 18. Frébort (Váňa), 25. M. Gaži (Barták), 29. Kálay (M. Gaži), 56. Frébort. Rozhodčí: Sýkora – Stria. ŽK: Bělíček, Hudeček, Váňa (všichni Ostrava). ČK: 64. Klimeš (Blanensko).

MF Blanensko: Jakub Klimeš – Pavel Kucharčuk, Filip Studený, Adrian Nemšovský, Radim Muzikant, Jan Minx, Ondřej Paděra (C), Petr Matoušek, David Trajer, Vojtěch Kubín.

MF Baník Ostrava: Lukáš Hudeček – Dušan Vala, Martin Váňa, Jan Barták, René Kálay, Jaromír Frébort, Martin Gaži, Martin Blokša, Tomáš Bělíček (C).