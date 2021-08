Po obědě na něj čekalo překvapení v podobě dortu se svíčkou a přání od kompletního českého týmu. „Nikomu jsem neříkal, že mám narozeniny, ale dostalo se to nějak mezi všechny. Měl jsem velkou radost z přání, kluci mě moc potěšili a příjemně překvapili,“ řekl dvaadvacetiletý ofenzivní hráč.

Slavil v pátek třináctého, ale pověrčivý není. „Vůbec na to nevěřím. V pátek třináctého jsem se narodil a doufám, že mě to nijak nepoznamenalo,“ usmál se boskovický rodák.

Do nominace pronikl především díky výkonům v blanenském dresu při Superfinále malého fotbalu, které se konalo v jeho domovském městě. „Nominace mě hodně překvapila, moc zápasů jsem za výběr neodehrál, na druhou stranu jsem za ni strašně rád. Je pro mě velká čest, že tady můžu s klukama být,“ řekl Hlaváček.

V úvodním utkání světového šampionátu si při výhře 3:1 nad Gruzií odbyl reprezentační premiéru. Nervozita z něj brzy spadla. „V Rakousku jsem hrál jeden velký turnaj, kde byla spoustu lidí. Nervózní jsem byl jen při hymně, pak to ze mě spadlo, jak jsme začali hrát, už jsem nervozitu nepociťoval. Vyhráli jsme a doufám, že budeme pokračovat,“ podotkl blanenský záložník.

TŘI GÓLY ZA PĚT MINUT

Proti Indii naskočil až do druhého poločasu a vstřelil tři góly za pět minut, mezi nimi také celkově desátý a třináctý při výhře 14:0. Přitom blanenský forvard nosí třináctku na zádech. „S klukama si to určitě musím vyřídit. Mám velkou radost, že jsem hrál a že jsme splnili, co trenér říkal. Měl jsem hru trochu oživit a doufám, že se to povedlo. Den jsem si moc užil, dopadl nad očekávání a jsem hlavně rád, že jsme vyhráli,“ radoval se blanenský záložník.

Na srazu národního týmu v Praze před šampionátem se sešlo devět nováčků a všichni včetně Hlaváčka ihned zapadli. „Kluci se k tomu postavili jako profíci, se všemi jsem si hned sedl. Seznámili jsme se rychle, byla to otázka dne nebo dvou a myslím, že nebyl žádný problém,“ usmál se Hlaváček. „Můj vzor je hlavně Dan Kasal, ten se mě hned na začátku ujal,“ pošťouchl na dálku spoluhráče.

Trenéři jej nasadili k brněnské pětce, ve které si záhy našel svůj prostor. „S klukama si v pohodě rozumíme, vyhovíme si a myslím, že nám to funguje. Jen mi trochu vadí, že se jmenujeme brněnská pětka,“ povídal v nadsázce.

Mistrovství světa vyvrcholí v neděli duely o cenné kovy. Blanenský hráč doufá, že český reprezentační tým vystoupá až na vrchol. „Nikdy jsem na takovém turnaji nebyl, neviděl jsem zápasy a neznám kvalitu, takže je to pro mě úplná novinka. Podle toho, co zatím pozoruji, doufám, že se dostaneme do finále a tajně si vnitřně přeji, abychom to tady vyhráli,“ sdělil Hlaváček.