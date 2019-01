Blanensko – V neděli začíná krajský přebor. Ráječko hraje doma s Ivančicemi, Rájec má první zápas odložen a začne tak až o týden později.

Fotbalisté Ráječka.Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Hynek Skoták

„Na posledního máme sice náskok jen šest bodů, ale zhruba stejně daleko jsme i od středu tabulky,“ říká před úvodním zápasem šalamounsky ráječkovský trenér Lubomír Zapletal. Jeho tým je po podzimu nejhorší, co se týká vstřelených branek, v tabulce je pak třináctý. V neděli přivítá osmé Ivančice a bude potřebovat začít sbírat co nejrychleji body. „Střelce máme, je to jen o sebevědomí,“ myslí si Zapletal.

To si mohli jeho svěřenci zvednout v líšeňském turnaji, který Ráječko vyhrálo. Otázkou je, jak moc pomůže tato výhra v B skupině se slabšími týmy v mistrovských utkáních krajského přeboru.

Odklad pomůže sestavě

Rájec jako obvykle řeší sestavu na poslední chvíli. První zápas jara s Ratíškovicemi kluby po vzájemné dohodě přesunuly až na 21. dubna. Trenér Záleský tak může ještě doladit sestavu.

„Přišli jsme o dost hráčů, některé posily se ještě zranily, s některými hráči ještě jednáme,“ říká trenér Rájce Jiří Záleský.

Ten měl podle zpráv ze zimní přestávky přijít o nejzkušenějšího hráče mužstva Martina Šmerdu. „Nakonec přislíbil, že zůstane, ale stále je to otevřené,“ říká Záleský.

„Počítám s tím, že aspoň s prvními zápasy pomůžu. Rájec má problémy se sestavou,“ říká k tomu Šmerda a dodává, že teď se budou hodit body, které Ráječtí uhráli na podzim.

Rájec totiž překvapil všechny skeptiky a je o skóre třetí. Už dnes odehraje přátelské utkání se Slovanem Brno, po kterém bude mít kouč Záleský asi jasněji o základní jedenáctce. První mistrovský zápas hraje Rájec příští víkend proti Kuřimi.