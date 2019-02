V brněnské městské čtvrti Líšeň se fotbalu daří. A tým vede Moravskoslezskou ligu, béčko A skupinu I. A třídy. Klub postupně dobudovává svůj sportovní areál, takže béčko přivítalo Olympii na kvalitním novém umělém trávníku.

Domácí využili hned svoji první příležitost Radkem Milotínským. Ráječko pak mělo ve vyrovnaném souboji větší šance, ale poločas vyhráli domácí 2:1.

Po přestávce měli míč častěji na kopačkách Líšeňští a dokazovali, že I. A třídě nekralují náhodou. „A to tu není nikdo z áčka a hraje tak pět kluků, kteří se do základní sestavy béčka určitě nevejdou,“ poznamenal předseda SK Líšeň Karel Hladiš.

SK LÍŠEŇ B – OLYMPIA RÁJEČKO 5:2



Poločas: 2:1. Branky: 2. Milotínský, 37. a 59. Papež, 46. Vala, 79. Klein – 36. a 77. D. Keprt. Hráno na UT v Líšni.

Ráječko: Němeček (46. Šmerda) – Zeman, Sedláček, Sedlák, R. Keprt – Horáček, Nyčyporčuk, Lidmila, Vránek, Ovčačík – D. Keprt. V poli střídali: Souček, Mizerniuc, Bogomazov. Trenér: Martin Maša.

Hosté postupně hru vyrovnali a měli další šance, jenže v koncovce se mohli od domácích učit. Navíc Líšni příležitosti nabízeli špatnou rozehrávkou zezadu. A domácí trestali. „Musím být hodně nespokojený, protože všechny góly jsme dostali po našich velikých individuálních chybách. Ve hře dopředu to až tak špatné nebylo, ale to, co někteří hráči předvádějí v defenzívě, to je opravdu katastrofa,“ ulevil si po utkání trenér Olympie Martin Maša.

Podle jeho slov se kádr mužstva pro jaro moc nezmění. Burčík s Musilem se vrátili do Bohunic. Novým hráčem už je Jan Ovčačík z Bystrce, Maša zkouší Lukáše Vránka z Kohoutovic. V zápase zimní přípravy se „točí“ čtyři až pět vlastních dorostenců. „Od nich se chyby čekat dají, to beru, ale dělají je i zkušení hráči. Ale chybělo nám tu pět hráčů. Ve hře dopředu to bylo vcelku dobré, jen je ještě potřeba zvýšit důraz v koncovce a produktivitu. Na defenzívě musíme výrazně zapracovat. Samotným výsledkem se moc zabývat nebudu. Ještě v následujícím týdnu mě výsledek moc brát nebude. Spíš se budeme zabývat herním projevem, a jak jsem naznačil, individuálními výkony. A ještě budeme zkoušet hráče na některých postech. Od dalšího týdne bychom už po těch různých návratech z hor a zraněních měli být kompletní. Určitě už chceme ustálit sestavu a všechno směrovat k prvnímu mistrovskému zápasu doma s Kuřimí,“ dodal trenér Olympie.

Další přípravné utkání Ráječko sehraje v neděli od 11.00 hodin na umělém trávníku v Třebíči s místním Horáckým fotbalovým klubem.

Obrat zařídil Ordoš



Divizní Blansko si na svůj umělý trávník pozvalo Bystřici nad Pernštejnem a ve čtvrtém přípravném utkání zaznamenalo třetí vítězství. Tentokrát to ale nebyla žádná kanonáda. Domácí sice třetí tým tabulky krajského přeboru Vysočiny mocně svírali, ale koncovka se jim dlouho nedařila. Navíc hosté vedli od páté minuty Blahovým gólem. Obrat zařídil až nový muž v blanenském dresu Michal Ordoš. Nejprve hlavičkou po Bednářově rohovém kopu. Druhý gól pak přidal po uličce do běhu od Daniela Přerovského přesnou přízemní ranou na zadní tyč. Stínem zápasu bylo v 70. minutě nepříjemné zranění jednoho z bystřických hráčů.



FK BLANSKO – FC BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 2:1

Poločas: 0:1. Branky: 56. a 83. Ordoš - 5. Blaha. Hráno na UT v Mlýnské ul.

Blansko: Záleský - Feik, Šplíchal, Sedlo, Minx - Bednář - Přerovský, Urbančok, Ordoš, Dvořák – Tulaydan. Střídali: Chloupek, Burdov

Trenér: Tomáš Kolouch.