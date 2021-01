Boskovický rodák navíc k vítězství 3:1 nad Fiorentinou přispěl gólem po individuální akci. V 75. minutě utíkal po levé straně hřiště, zvedl hlavu, pravou nohou si prostrčil míč mezi dva protihráče a zpoza šestnáctky se trefil k pravé tyči.

„Převzal jsem míč a chtěl dát gól. Věděl jsem, že se mi nabízí levý obránce nebo taky můžu průnikovou přihrávkou poslat do vápna útočníka. Obránci byli ale postaveni tak, že jsem to chtěl po dvou nepovedených pokusech zkusit znovu,“ popsal na Facebooku gólovou situaci Vorlický.

A v neděli odchovanec brněnské Zbrojovky odehrál v italské soutěži Primavera 1 celé utkání proti Cagliari, které Atalanta podlehla na domácím hřišti 1:2.

Vorlický v této sezoně odehrál v kategorii do devatenácti let tři ligová utkání, ve kterých se zatím mezi střelce nezapsal. Atalantě patří v neúplné tabulce po pěti odehraných utkáních třinácté místo ze šestnácti týmů.

Talentovaný fotbalista přestoupil do Itálie ze Zbrojovky Brno v šestnácti letech. Loni v létě si ho Atalanta Bergamo pojistila do 30. června 2025 i přes to, že se předtím víc než rok léčil po operaci kolene. Na premiéru mezi dospělými v Serii A stále čeká.

A jak si vedl boskovický rodák v pozápasovém rozhovoru v italštině?

Zdroj: Youtube