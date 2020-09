Boskovický areál Červená zahrada zažil úžasnou atmosféru. „Atmoška skvělá. Za mě jednoznačně nejlepší zápas Superligy od jejího vzniku. Ať už dějem na hřišti, fanoušky Baníku i díky celkové atmosféře utkání. Klobouk dolů před fanoušky Ostravy, že přijeli v takovém počtu a jak fandili. Dostali tím do varu i naše příznivce. Za mě fakt topový zápas,“ neskrýval nadšení blanenský kapitán Ondřej Paděra.

Nejlepší střelec všech pěti předchozích ročníků Superligy malého fotbalu i české reprezentace má s čím porovnávat. A o výjimečnosti duelu svědčí také fakt, že tento vyhlášený slušňák viděl poprvé v celostátní soutěži žlutou kartu. „Bylo to fakt hodně vyhecované utkání a mělo velký náboj. Při jedné sporné situaci jsem vystartoval po rozhodčím a řval na něj, že jsme tady doma a ať se z hostujících fanoušků nepodělá, nebo něco v tom smyslu. Byla to reakce v zápalu boje a na mé poměry velký výbuch. Spousta lidí mi říkala, že v takovém tranzu a takhle vytočeného mě ještě neviděla,“ popsal již s úsměvem Paděra.

Blanensko coby úřadující vicemistr platilo za velkého favorita, ovšem v utkání hned třikrát dotahovalo, Ostrava si vypracovala dokonce tříbrankový náskok. „Vedli jsme 2:0 a 5:2, takže jsou dva body možná málo, ale jeli jsme si pro bod a máme dva. Je to o jeden víc, než jsme chtěli, takže jsme spokojení,“ uvedl ostravský útočník Matěj Moučka.

Blanensko – MF Baník Ostrava 6:6 (2:4), pokutové kopy 3:4

Branky a nahrávky: 12. Paděra (Kucharčuk), 17. Paděra (Feik), 35. Paděra (Adamec), 36. Kucharčuk (Paděra), 46. Kucharčuk (Feik), 58. Paděra (Kucharčuk) – 1. Galus (Sedlář), 4. Klos (O. Moučka), 27. M. Moučka (O. Moučka), 28. Bělíček (M. Moučka), 33. M. Moučka (Blokša), 56. M. Moučka (O. Moučka). Rozhodčí: Virčík – Stria. ŽK: Paděra, Rus – Schmutz, Gaži. Diváci: 250.

Blanensko: Michal Čech – Ondřej Paděra (C), Pavel Blaha, Tomáš Feik, Jan Minx, Filip Adamec, Aleš Rus, Petr Matoušek, Pavel Kucharčuk.

MF Baník Ostrava: David Nosek – Jaromír Frébort, Dominik Sedlář, Jan Vančo (C), Martin Galus, Ondřej Klíma, Ondřej Moučka, Martin Gaži, Tomáš Bělíček, Jakub Ševčík, Karel Klos, Jakub Schmutz, Matěj Moučka, Jan Mikšovič, Martin Blokša.

Baník vedl o dva góly už po čtyřech minutách, když se prosadili Martin Galus s Karlem Klosem. „Na Ostravě byl patrný nováčkovský elán, přijela snad v patnácti lidech. Dost jsme si utkání na začátku zkomplikovali, když jsme jí darovali v první minutě gól po naší nedomluvě. Hosty to nakoplo ještě víc, takže jsme to pak měli složité. Naštěstí jsme se do zápasu dvakrát vrátili, ale byl to těžký, běhavý a nepříjemný soupeř,“ uznal blanenský útočník Pavel Kucharčuk.

Dvěma góly sice srovnal Paděra, ale v poločasové přestávce měla Ostrava dvoubrankový náskok zpět, když se prosadil Moučka a ještě nahrál na gól Tomáši Bělíčkovi. A tři minuty po pauze ještě zvýšil Moučka. Ve 46. Minutě byl stav opět nerozhodný, když dvakrát skóroval Kucharčuk a jednou Paděra.

Konečný stav po základní hrací době stanovili Moučka s Paděrou. „Myslím, že jsme si to rozdali dobře, utkání nebylo svázané taktikou. Padlo dvanáct gólů, bylo to útočné a pro diváky dobrý zápas. Hlavně děkuji za celý tým našim fanouškům, že nás přijeli podpořit,“ vzkázal Moučka.

Penaltový vabank pokročil až do čtvrté série. V něm neuspěl Petr Matoušek, naopak Moučka potvrdil kanonýrské vlohy. „Penalty jsou loterie. Pozitivum je, že jsme se dokázal třikrát dostat zpět do zápasu, prohrávali jsme o dva či tři góly,“ ocenil Kucharčuk, jemuž se zamlouvá nový systém celostátní soutěže. „Určitě je lepší, že týmy nejezdí takové dlouhé štreky. Nováčci přidají soutěži kvalitu a pro malý fotbal je to dobré,“ dodal.

Blanensku po dvou kolech východní skupiny patří třetí pozice o bod za druhou Ostravou a o dva za prvním Brnem. „Byl jsem teprve na prvním zápase, protože jsem pracovně nestíhal, ale určitě se pokusíme být co nejvýš,“ nastínil Moučka ostravské ambice.