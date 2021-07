Jenže když už se Blanensko dostalo do nejlepší čtyřky Superligy malého fotbalu, pomýšlelo výš než na bronz. Tak pěkně popořádku: Jihomoravané si účast na závěrečném turnaji zajistili až v květnové dohrávce s Olomoucí, se kterou na domácím hřišti prohrávali v poločase 0:2. Nakonec Blanensko vyhrálo 8:4. „Kdyby nám někdo řekl za stavu 0:2 s Olomoucí, že budeme třetí, bereme to všemi deseti. Ale po zápase s Brnem jsme věděli, že jsme ho tentokrát mohli porazit, měli jsme lepší tým. Celkově převládá mírné zklamání,“ líčil Klimeš.

V semifinále se totiž proti sobě postavili dva odvěcí rivalové. A Brno porazilo Blanensko 3:1. „Nebyl to klasický zápas s Brnem, žádná velká přestřelka. Možná jsme Brno trochu zaskočili, protože nám chyběli Honza Koudelka s Davidem Krškou. Hráli jsme naprosto vyrovnaný duel a rozhodly maličkosti. Brno šance proměnilo, my je v závěru nedali. Kdybych nevyběhl za stavu 1:1 před gólem nebo kdyby Ondra Paděra netrefil tyčku, mohlo se jít do penalt. Štěstí bylo na straně Brna,“ soudil blanenský gólman.

Domácí výběr ovšem setřepal smutek v souboji o bronz, kde zničil Most 11:3. „Zklamání opadlo hned po semifinálovém zápase, věděli jsme, že musíme uhrát třetí místo. Přišlo docela dost lidí do Boskovic a pro nás byla jednoznačná motivace urvat medaili,“ řekl Klimeš.

Po dvou druhých místech v Superlize malého fotbalu za Brnem skončilo Blanensko třetí. „Náš každoroční cíl není sesadit Brno, ale vyhrát Superligu. Věřím, že další ročník snad proběhne normálně a opět zabojujeme o první místo,“ vyhlížel brankář.

SUPER NÁPAD

Model celodenního Superfinále malého fotbalu se mu zamlouvá. „Je super, že se potkají čtyři nejlepší týmy a rozdají si to. Jde o celodenní událost, na kterou může přijít hodně lidí. Nápad se mi líbí a kvituji, že Superfinále bylo u nás v Boskovicích, kam chodí snad nejvíc lidí na malý fotbal, možná se nám může vyrovnat Ostrava. Volba Boskovic, kde je navíc krásný areál, byla velmi dobrá. Oceňuji vedení Superligy, protože turnaj měl fakt dobrou úroveň,“ vzkázal pětadvacetiletý Klimeš.

Zklamání z jen bronzové medaile zaháněl na dovolené v Mexiku, kde cestoval se svou přítelkyní. „Bylo to poznávací. S přítelkyní cestujeme jen s batohem na zádech, takhle jsme byli už ve třetí zemi. Pořád jsme jinde, dvě noci jsme na nějakém místě, pak se sbalíme a jdeme jinam. Vždycky si koupíme letenky a až tam se rozhodneme, kam pojedeme a co uvidíme. Zatímco podmínky pro vstup do Mexika byly volnější, chtěli jen letenky a doklady o ubytování na prvních pět nocí, kontroly tam jsou přísnější, teplotu nám měřili i při vstupu na pláž,“ popsal Klimeš.

Jejich putování trvalo dva týdny. „Byli jsme ve státech Yucatán a Quintana Roo, navštívili jsme například jeden ze sedmi divů světa Chichén Itzá. Střídáme památky a ležení na pláži, využíváme místní dopravu a snažíme se stihnout co nejvíc na vlastní triko s batohem na zádech. V Mexiku je ovšem problém s tím, že nikdo neumí anglicky, jsou tam hrdí na španělštinu. Používali jsme ruce, nohy, obrázky, abychom dali třeba najevo, že máme hlad. Nikde jsem se s tím nesetkal, až tady. Ani na policii, ve směnárnách nebo na informacích nikdo nerozumí anglicky. Taxikáři i další by nás nejraději jen natáhli o peníze,“ smál se Klimeš. „Ale země je to krásná,“ dodal.