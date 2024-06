Už je to šest let, co se čeští reprezentanti v malém fotbale radovali z poslední velké medaile. Na evropském šampionátu v Kyjevě v roce 2018 vybojovali zlato. Přerušit medailový půst se český národní tým pokusí v Bosně a Hercegovině. V hlavním městě Sarajevu začíná šampionát starého kontinentu 1. června a končí 9. června.

Čeští reprezentanti slaví branku na mistrovství světa ve Spojených arabských emirátech. | Foto: WMF

Svěřenci kouče Stanislava Bejdy vstoupí do turnaje hned v sobotu, kdy od čtvrt na čtyři odpoledne nastoupí proti Španělsku. V pondělí hodinu po poledni se utkají s Chorvatskem a o den později zakončí základní skupinu C federálním derby se Slovenskem. Zápas začíná čtvrt hodiny před devátou večer.

Ze čtyřiadvaceti účastníků Eura rozdělených do šesti základních skupin postoupí do play-off šestnáct týmů. Vždy dva nejlepší z každé skupiny a čtyři celky na třetích místech. „Jsou to krásní soupeři. Podle mě jsme ze všech košů dostali asi nejtěžší možné soupeře, ale o to hezčí to bude,“ komentoval los český trenér Bejda.

Úvodní utkání základní skupiny se Španělskem odvysílá Česká televize na kanálu ČT sport plus, další dva duely v přímém přenosu na stanici ČT sport.

V české nominaci nechybějí tradiční stálice, mistři světa i Evropy Ondřej Bíro, František Hakl, Stanislav Mařík nebo blanenský kanonýr Ondřej Paděra. Premiéru na velké akci si odbudou Vítězslav Hrubý, Josef Stránský, Jaromír Frébort a Petr Mirvald. Největší zastoupení v nominaci má pražská Hanspaulka, která vyslala do Sarajeva čtyři hráče. Z Brna zamířil do Sarajeva gólman Dominik Kunický.

Na začátku května absolvoval český celek EMF Nations Games ve slovenské Galantě, kde obsadil třetí příčku. Porazil Bulharsko 2:1, podlehl Slovensku 4:6 a poté prohrál s Izraelem 2:4. V souboji o třetí místo pak Izrael zdolal 3:1.

Na podzimním světovém šampionátu ve Spojených arabských emirátech čeští reprezentanti skončili ve čtvrtfinále, kde po penaltovém rozstřelu vypadli s Kazachstánem. Před dvěma lety jim na evropském šampionátu vystavilo stopku Rumunsko, opět ve čtvrtfinále v penaltovém rozstřelu. „Věřím, že v Sarajevu uděláme nějaký úspěch a dovezeme medaili, ideálně se zlatou barvou. Po letech půstu by to chtělo, naše malofotbalová země si to zaslouží,“ řekl před turnajem útočník Paděra, historicky nejlepší kanonýr národního týmu.

Titul na Euru obhajuje Ázerbájdžán, který ve finále v Košicích porazil Rumunsko 1:0.