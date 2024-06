Tohle už je smutný evergreen. Česká reprezentace malého fotbalu potřetí za sebou na velkém turnaji vypadla po prohraném penaltovém rozstřelu. Na mistrovství Evropy v Sarajevu podlehla v osmifinále domácí Bosně a Hercegovině. V normální hrací době skončil duel 2:2, pokutové kopy vyhráli domácí 3:2.

Česká reprezentace (v bílém) podlehla v osmifinále Eura v malém fotbalu Bosně a Hercegovině. | Foto: EMF

Český výběr se tak vydal na cestu domů už po osmifinále, přitom pomýšlel na nejvyšší příčky. „Je to strašně těžké, nemám slov,“ soukal ze sebe český záložník David Macháček. „Všichni jsme si přáli postoupit a opět jsme vypadli na penalty stejně jako před půl rokem v Emirátech. Penalty jsou loterie. Máme si to pohlídat v základní hrací době, když vedeme 2:1. Věřili jsme si, nedopadlo to,“ litoval.

Výběr trenéra Stanislava Bejdy na pokutové kopy vypadl před dvěma lety ve čtvrtfinále mistrovství Evropy na Slovensku v zápase s Rumunskem, na podzim pak nezvládl penaltový rozstřel s Kazachstánem ve čtvrtfinále světového šampionátu ve Spojených arabských emirátech. Do třetice to přišlo v Sarajevu. „Bohužel, máme to tak i v Brně s penaltami. Je to utrpení, prokletí, zažívám to poslední dobou častěji,“ utrousil brněnský brankář národního týmu Dominik Kunický.

Ten trefně pojmenoval, co českému mužstvu v osmifinále scházelo. „Od začátku turnaje nám to nějak nelepilo a podtrhli jsme to. Dostaneme gól po nějakým uklouznutí, nedůrazu. Pak otočíme na 2:1 a místo abychom hráli v klidu s balonem, nabízeli se, tak se schováváme. To je alibi fotbal, takhle nejde na takové úrovni hrát,“ prohlásil Kunický.

Naplněná aréna Mirzy Delibašiče propukla v nadšení už ve čtrnácté minutě, když se prosadil Anel Dedič. Ovšem čeští reprezentanti do přestávky skóre obrátili. V devatenácté minutě Vítězslav Hrubý vybojoval balon na půlce a krásnou ranou srovnal. Za dalších pět minut Tomáš Jelínek vhodil aut na nohu Josefa Stránského, který usměrnil míč přesně k tyči.

Jenže ve druhém poločase český tým nevytěžil z vedení nic, místo výhody a klidu na kopačkách přepustil iniciativu hráčům Bosny a Hercegoviny, která dostala národní tým pod tlak. „Nešlo ani tak o tlak Bosny, ale o naše ustoupení ze hry. Kdybychom ji nepustili do tlaku, zvládneme to a vyhrajeme. Bohužel to bylo v hlavách,“ posteskl si Kunický.

Zdroj: Youtube

Pět minut před koncem základní hrací doby vyrovnal domácí Miloš Urta. „Možná jsme trochu přestali hrát za stavu 2:1. Domácí nás zatlačili, vlétli na nás, asi jsme se málo nabízeli, začali jsme moc nakopávat. Takovým stylem se nechceme prezentovat. Možná to byl problém, nedokázali jsme pořádně podržet balon, kopali jsme to často nahoru,“ hlesl Macháček.

Zápas tak rozhodl až penaltový rozstřel. Zatímco všichni tři bosenští fotbalisté skórovali, za český výběr se trefili Tomáš Jelínek a kapitán Stanislav Mařík. Ve druhé sérii však selhal Daniel Žížala.

Po třetí ráně Senijada Ibričiče tak začal oslavný tanec domácího výběru, po kterém vběhli na hřiště i domácí fanoušci a křepčili s týmem. „Při první penaltě jsem vystihl stranu, ale jdu blbě dolů, místo abych to ustál, dá to nade mě. Třetí penaltu jsem měl na ruce, bohužel jsem ji nechytl,“ mrzelo Kunického.

Ani na třetím velkém turnaji se tak český celek neprobojoval do utkání o medaile. „Měli jsme šance, které jsme měli proti Bosně využít, kdybychom odskočili o dva góly, už bychom zápas do vítězného konce dotáhli. Snad dvakrát jsme si mohli přihrát do prázdné brány, ale útočící hráč to vzal na sebe, což je škoda. Teď už to nezměníme, asi to chtělo víc klidu v zakončení, kdybychom měli lepší řešení, když jsme šli dva na jednoho, tak třeba zvednout hlavu a vidět prázdnou bránu,“ smutnil záložník pražských Predátorů Macháček.

Fanoušci obou táborů však vytvořili osmifinále v Sarajevu parádní kulisu. „Věděli jsme, že na zápas přijde hodně lidí. Taková utkání chceme hrát před plnými stadiony,“ dodal Macháček.