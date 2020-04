Do fotbalu jste zapálený, kromě A mužstva trénujete i žáky a nastupujete i jako hráč za béčko. Náplň nejen víkendů byla jasná, nyní tohle všechno ustalo. Čím se nyní bavíte?

Náplň je jasná, máme se ženou šestitýdenní miminko, takže veškerý čas nyní trávím s rodinou.

Manželka musí být tedy spokojená?

Určitě ano, je to teď pro nás náročné období, zvykáme si doma na nový režim a manželka je ráda, že jí můžu být k ruce.

Zpět k fotbalu. Fotbalovou praxi by mohla v této době nahradit teorie, co třeba na zvyšování trenérské kvalifikace?

V současné době mám licenci UEFA A, vyšší je již jenom licence PRO potřebná pro první a druhou ligu. O tu jsem se před rokem a půl pokoušel. Chtěl jsem si to zkusit, i přes neúspěch jsem z toho neměl špatný pocit. Jsem ale mladý a vím, že na to mám ještě čas. Do budoucna bych se o ni chtěl určitě ucházet znovu. Začátkem března jsem aspoň stihl absolvovat jeden vzdělávací seminář v Praze.

Co pro vás znamená ocenění nejlepšího trenéra roku okresu Blansko?

Obrovsky si toho vážím, neboť v této anketě hlasují jednotlivé kluby, a jak se říká, hlas lidu, hlas boží. Je to pro mne také motivace do další práce a sportovního života.

Po podzimu byl Kunštát na prvním místě A skupiny I. A třídy a vypadalo to, že směřuje k postupu. Nyní po zásahu koronavirových opatření sezona nižších soutěží skončila. Jste trochu naštvaní?

Abych to řekl úplně na rovinu, jsme z toho smutní. Tato sezona měla být vyústění desetileté práce funkcionářů, hráčů a trenérů. Tím měl být postup áčka do vyšší soutěže. Po podzimu jsme vedli tabulku se sedmibodovým náskokem, povedli se nám přípravné zápasy, a proto jsme vyhlásili, že chceme letos skončit první. Chápeme ale, že v životě jsou důležitější věci než kopaná a sport prostě nyní musí jít stranou.

Zvládl by současný kádr áčka vyšší soutěž?

To je těžká otázka. V Kunštátě se snažíme věci dělat koncepčně a již delší dobu vytváříme kádr tak, aby byl konkurenceschopný i ve vyšší soutěži. Tomu odpovídala i zimní příprava, ve které jsme odehráli zápasy s účastníky krajského přeboru a tato konfrontace pro nás vyzněla pozitivně. Dovolím si odhadnout, že bychom byli příjemné osvěžení krajského přeboru.

V útoku vám to šlape, duo Vorlický - Štencl dává plno branek. Je vaše hra hlavně o nich?

Jiří Vorlický i Marek Štencl jsou na současnou soutěž nadstandardní hráči, ale určitě to není jen o nich. Máme vyvážený tým, hráči na všech postech v poli hrají důležitou roli, všichni se s tímto pojetím ztotožnili, a to pak dává dohromady kvalitní týmový výkon, který je navíc podpořený dlouhodobě výbornými výkony Ivo Loukoty v brance.

Jak aktuálně řešíte tréninky a přípravu?

Je to situace, kterou ve fotbale nikdo nezažil a vyrovnat se s ní je složité. S hráči jsme v pravidelném kontaktu telefonicky nebo přes messenger. Musím říct, že naši kluci k tomuto období přistoupili fantasticky. Každý se připravuje individuálně, buď doma nebo v přírodě. Přes messenger a mobilní aplikace si posíláme, kdo co odtrénoval, a navzájem se motivujeme. I v tomto se ukazuje náš výborný kolektiv a to, že sport a fotbal je nedílná součást našeho života.

Máte na starosti také mládež, jak tam v současnosti vypadá příprava?

Komunikace probíhá e-maily, přes sociální sítě. Začali jsme také natáčet videa, která umísťujeme na YouTube. Obsah je určitá inspirace a návody na domácí trénink. Máme na to výbornou odezvu jak od hráčů, tak od rodičů.

Může mít současná situace nějaký negativní dopad na ekonomiku klubu?

Fotbal, tak jak ho děláme v Kunštátě, což znamená nejen muže, ale i dorost a mládež, je určitě finančně nákladná záležitost. A věřím, že prezident klubu Tenora, město Kunštát i ostatní sponzoři vidí smysl v tom, co děláme, a nepřestanou kopanou v našem regionu ani v tomto složitém období podporovat.

Čemu se bude vedení klubu na jaře věnovat?

Zvažujeme rozsáhlejší rekonstrukci travnatého hřiště. Popřípadě i nějaké další vylepšení našeho sportovního areálu a kabin.

TOMÁŠ SRNSKÝ