Před rokem vstupovali do jara s jistotou play-off, letos hráči Blanenska ještě musejí zabrat, aby měli potvrzené vyřazovací boje. Po vítězství Jihlavy nad Brnem klesli svěřenci hrajícího kouče Ondřeje Paděry na čtvrtou příčku východní skupiny a potřebují uspět v úvodním jarním utkání, v němž v pondělí od půl osmé večer nastoupí na trávníku Olomouce Mighty Ducks. „Věřím, že jsme dobře připraveni. Jaká však bude realita, to se ukáže až na hřišti,“ předesílá blanenský kapitán i trenér Paděra.

Blanenský hrající kouč Ondřej Paděra. | Foto: Petr Nečas

Podzim jste zakončili na třetí příčce dva body za Brnem, ale znamená to něco v našlapané tabulce?

Pro nás to znamená, že jsme v úplně jiné pozici než před rokem. Loni jsme po podzimní části měli takřka jistotu play-off a do jara jsme vstupovali s tím, že hrajeme o co nejlepší výchozí pozici do vyřazovací části. Letos je situace úplně jiná, východní skupina je hodně vyrovnaná a do jara budeme vstupovat s tím, že o play-off nás čeká ještě tvrdý boj. Po podzimu jsme byli třetí, ale v patách máme Baník a Jihlavu, kteří pro postup udělají také maximum. S oběma soupeři nás čeká vzájemný duel na domácím hřišti a tam se o postupu bude rozhodovat.

O play-off stále bojuje pět mužstev, takže rozhodne až poslední kolo?

Byli bychom moc rádi, kdybychom o našem postupu do play-off rozhodli dříve než v posledním kole, ale vzhledem k rozlosování a síle soupeřů musíme počítat i s variantou, že můžeme v posledním kole doma s Jihlavou hrát o všechno.

Překvapuje vás, že vede Olomouc, a máte ambice ji ještě sesadit, když s ní začínáte jaro?

To, že Olomouc vede naši skupinu, mě moc nepřekvapuje. Má velmi dobrý tým a obrovskou kvalitu už prokazovali v předchozích ročnících. Přesun z menšího hřiště v Hněvotíně jim podle mě ještě více pomůže a budou nepříjemní pro každého soupeře. Na jaře zbývají odehrát už jen tři utkání a náskok Olomouce je poměrně vysoký, takže si nemyslím, že v základní části ji z prvního místa někdo sesadí. My tam však pojedeme bojovat o co nejlepší výsledek a uvidíme, na co to bude stačit.

Na čem lze z podzimu ve hře stavět a čeho se musíte vyvarovat?

Stavět lze určitě na našem útočném pojetí hry. V týmu máme hodně ofenzivně laděných hráčů, které to táhne směrem dopředu a z toho pak plyne, že hru máme hodně otevřenou. Toho bychom se chtěli vyvarovat.

Na podzim jste doma padli s Olomoucí i Brnem, ztrácíte v Boskovicích výhodné prostředí?

V našem případě je velký paradox, že jsme na podzim získali více bodů na venkovních hřištích, když se nám podařilo zvítězit v Jihlavě, v Pardubicích a v Brně po penaltovém rozstřelu. Domácí zápas s Olomoucí byl do poslední chvíle vyrovnaný a s Brnem jsme totálně nezvládli druhý poločas, což vedlo k vysoké prohře. Domácí prostředí nás všechny roky zdobilo a věřím, že to na jaře v utkáních s Baníkem a Jihlavou opět potvrdíme.

Blanensko spoléhá na úzkou rotaci stabilních hráčů, bude to tak i na jaře?

Budeme spoléhat na hráče, kteří dosud chodili pravidelně a kterým věříme. Vůbec však není vyloučeno, že do týmu přijde nějaké okysličení. Přeji si hlavně, aby všichni hráči byli zdraví a mohli jsme vybírat z toho nejlepšího, co máme k dispozici.

Mohou se vaši fanoušci těšit zase na spolupráci s Davidem Krškou a Janem Koudelkou?

Honza s Davidem si plní své druholigové povinnosti, což je bohužel dost těžké skloubit s malým fotbalem. Je velký rozdíl, jestli tyhle dva nadstandardní hráče v týmu máme, či nikoliv. Je mi jasné, že nám nebudou k dispozici zdaleka ve všech utkáních, ale věřím, že v nějakých zápasech nám pomůžou. Naučili jsme se ale hrát i bez nich a v týmu máme spoustu kvalitních fotbalistů, kteří je dokážou nahradit.

V počtu branek se vám na podzim vyrovnal také čtrnáctigólový Jiří Míča, což je nezvyklé. Jak je důležité pro vás uhájit prvenství mezi střelci?

Pro mě je prioritní týmový úspěch. Ze vstřelených branek jsem měl vždy největší radost hlavně proto, že pomohly týmu. Samozřejmě mě moc těší a vážím si toho, že jsem vyhrál nejlepšího střelce ve všech sedmi ročnících Superligy, avšak v tomto ohledu si asi už nemám co dokazovat. Prvenství mezi střelci proto řadím na vedlejší kolej a soustředím se hlavně na to, abych byl co nejprospěšnější týmu, to je pro mě to nejdůležitější.

S jakým výsledkem budete po sezoně spokojený?

Nechci prohlašovat nějaké velké cíle. Pro nás je teď důležité probojovat se do play-off, to je prvotní cíl a pak se uvidí. Samozřejmě máme ty nejvyšší ambice, ale je mi jasné, že je mají i ostatní týmy. Soustředíme se na zbylá utkání základní části a nic jiného nás zatím nezajímá.