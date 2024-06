Nadřeli se, ale vstup do evropského šampionátu v malém fotbale čeští reprezentanti zvládli. Na úvod turnaje v Sarajevu přetlačili Španělsko 4:2. Dvěma góly se o to zasloužil David Macháček, po jednom přidali Richard Svoboda a Josef Stránský.

Čeští reprezentanti (v červeném) v úvodním utkání mistrovství Evropy v Sarajevu porazili Španělsko 4:2. | Foto: EMF

Přestože český celek od začátku španělského protivníka zatlačil, radovali se z prvního gólu hráči z Pyrenejského poloostrova. V osmé minutě se Pablo Romero Agüero obtočil kolem svého strážce a prostřelil brněnského brankáře Dominika Kunického. Vyrovnání se svěřenci kouče Stanislava Bejdy dočkali v sedmnácté minutě, když Svoboda tvrdě vypálil a odražený balon dopravil do sítě Macháček.

České reprezentaci se povedl nástup do druhé půle a opět u toho byl jihlavský šikula Svoboda, který vystihl váhavou španělskou rozehrávku a pohodlně dopravil míč do sítě. Ve 37. minutě zvýšil na dvoubrankový rozdíl debutant na velké akci Stránský, jehož tvrdá rána levačkou zaplula do sítě.

Ve 42. minutě Španělé předvedli svou šikovnost a snížili. Nacvičenou kombinaci ze standardní situace završil Robert Iván Nuňez Ortega gólovou ranou, kterou navíc otřel o tyč. Definitivní pojistku vítězství přidal český tým až v poslední minutě, když Macháček vlétl do španělské obrany, vypíchl míč a napálil ho do sítě. Záložník pražských Predátorů v Superlize malého fotbalu svůj povedený výkon vyšperkoval druhým gólem v utkání.

Česká republika tak zvládla náročný úvod Eura v Bosně a Hercegovině. „První výhra je důležitá pro vstup do turnaje. Myslím, že jsme měli proměnit víc šancí, nebo ty situace vyřešit ve finální části lépe. Ovšem Španělé byli dobří na balonu a šance taky měli,“ vzkázal z dějiště šampionátu Svoboda.

Druhý duel v základní skupině C sehrají čeští reprezentanti v pondělí hodinu po poledni proti Chorvatsku, zápas v přímém přenosu vysílá stanice ČT sport. Chorvatsko ve svém prvním utkání na turnaji podlehlo Slovensku vysoko 1:10.

