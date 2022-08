Fotbalisté Startu Brno (v červeném) postoupili do druhého kola MOL Cupu přes Velké Meziříčí.Zdroj: Deník/Jaroslav Loskot

VÍTĚZNĚ I START. Už dvěma góly v první půli nakročili do druhého kola fotbalisté Startu Brno. Chvíli po pauze však soupeř z Velkého Meziříčí snížil a brněnský celek se o postup strachoval až do 87. minuty, kdy pojišťující branku na konečných 3:1 vstřelil Lukáš Kaláb. „Vážíme si vítězství, protože to nebyl vůbec jednoduchý soupeř. V divizi sice Meziříčí nezačalo dobře, prohrálo obě utkání, ale proti nám předvedlo kvalitní výkon. Vyhráli jsme, ale rozhodně to nebylo jednoduché,“ oddechl si kouč Startu Milan Frimmel.

I on tak se svými svěřenci může po úspěšném jihomoravském dnu vyhlížet dalšího pohárového oponenta. „Chceme zajímavého soupeře pro diváky. Můžeme dostat soupeře z první nebo druhé ligy, byl by to tak trochu i svátek. Je to i o tom, aby se klub trochu prezentoval, a fanoušci i hráči si mohli užít kvalitního soupeře,“ doplnil brněnský trenér.

Start Brno - FC Velké Meziříčí 3:1

Poločas: 2:0.

Branky: 5. a 87. Kaláb, 38. Avdič - 54. Partl.