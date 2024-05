Berger, Dobiáš nebo Špotáková. Do Lysic míří hvězdná Amfora, vyzve místní ikony

Jan Berger, Karol Dobiáš nebo Tomáš Řepka. Velké fotbalové ikony míří do Lysic, kde se v sobotu budou prohánět na místním stadionu. Jedním z vrcholů akce Lysice se baví je totiž utkání bývalých hráčů místního klubu s týmem Amfory Praha, který tvoří internacionálové, slavní herci či zpěváci. Do trenérské role se postaví Jan Fiala a Petr Uličný, bohatý program nabídne například i oslavu deseti let od založení spolku Žijeme hrou.

Na akci Lysice se baví se v sobotu představí pražská Amfora, která je složená z velkých fotbalových či hereckých osobností. | Foto: Jan Bartoš