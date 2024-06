V útoku Barbora Špotáková nebo Roman Skamene, v záloze Jan Berger, v obraně Tomáš Řepka nebo Petr Rada. A u slavnostního výkopu Jožka Černý či Leona Machálková. Sobotní fotbalový svátek v Lysicích se vyvedl na jedničku, bývalé hráče domácího celku vyzval slavný pražský klub Amfora, jehož dres na jihu Moravy oblékla řada známých osobností. Vítězství si však odnesla lysická stará garda, která si po závěrečném hvizdu mohla vychutnat i pěvecké vystoupení legendárního trenéra Petra Uličného.

Gól Barbory Špotákové, zpěv Petra Uličného a další momentky ze sobotního exhibičního utkání mezi bývalými hráči Lysic a slavnou pražskou Amforou. | Video: Deník/Jakub Tručka

Okolo lysického fotbalového hřiště se shromáždily stovky příznivců, areál praskal ve švech. Není se čemu divit, slavný klub Amfora totiž v sobotu sehrál jedno z posledních utkání.

A diváci se nadmíru bavili. Slavnostní nástup obou klubů doprovodila znělka Ligy mistrů, po lysickém trávníku se proháněly hvězdy, které si opravdu nejslavnější evropskou soutěž zahrály.

Legendární kouč Petr Uličný na závěr exhibice zazpíval hit Pavla Bobka Můj rodný dům

Zdroj: Deník/Jakub Tručka

„Bylo to parádní odpoledne, potěšilo nás, kolik fanoušků si do Lysic našlo cestu. Sešli jsme se zase po delší době a opravdu si to užili,“ nastínil mistr Evropy z roku 1976 a člen Síně slávy české fotbalové asociace Karol Dobiáš.

Na bývalé lysické hráče však slavný výběr nestačil. Domácí se rychle ujali vedení 3:0, hostům nestačil skvělý výkon Špotákové, která dokonce dala gól, ani mírná pomoc od ikonického sudího Pavlína Jirků, jenž během utkání stihl i rozjet mexickou vlnu.

Lysice nakonec zvítězily 5:3. „Vidět naživo takhle slavné hráče a další známé osobnosti byl opravdu zážitek. Nejvíc jsem se těšil na Jana Bergera, který ukázal, že to pořád má v noze, Tomáš Řepka zase hru pořádně přitvrdil,“ usmíval se Jan Špaček, který se na exhibici dorazil podívat z Blanska.

První podpis Zbrojovky. V klubu pokračuje útočník, který se zlepšil na jaře

Přestože Amforu v utkání koučovala dvojice Jan Fiala a Uličný, nejhlasitěji byl slyšet Rada, který často emotivně domlouval svým spoluhráčům. Ostřejší říz zase několika tvrdšími zákroky přidala sparťanská ikona Řepka.

Exhibiční utkání, které moderovali Václav Tittelbach a Petr Salava, mělo i charitativní podtext, nákupem upomínkových předmětů mohli zájemci přispět Nadačnímu fondu Kometa, který podporuje rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra.

Asistoval Muellerovi, nyní Dyčka góly střílí. Kustod Komety úřaduje i ve fotbale

Po závěrečném hvizdu pak zazářil Uličný, který bravurně zazpíval hit Pavla Bobka Můj rodný dům. „Do Lysic jsem se podíval poprvé v životě, moc jsem si to ale užil. Především vládla příjemná atmosféra, je vždy fajn se se všemi sejít a popovídat si,“ podotkl čtyřiasedmdesátiletý stratég, který v české nejvyšší soutěži odkoučoval 413 utkání.

Akce Lysice se baví nabídla i další sportovní program, zájemci si například mohli přijít pro podpis od vybraných hráčů hokejové Komety Brno. Na exhibiční utkání pak navázal modelový trénink spolku Žijeme hrou, který slaví desetileté výročí vzniku.