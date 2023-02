Při zranění vícero opor předního italského celku byla Vorlického premiéra na spadnutí už v minulých zápasech, kdy byl členem širší sestavy, na trávník se však nepodíval. Proti Lecce ale dostal příležitost na závěrečnou čtvrthodinku a po svém příchodu na hřiště byl vidět. Jedenadvacetiletý záložník se ihned zapojil do kombinace domácího týmu, pár minut před koncem se dostal i ke zajímavé střele zpoza vápna, kterou si ale pohlídal gólman Lecce Wladimiro Falcone.

Přestože z trávníku mohl sledovat snížení na jediný gól, které kuriózně při napadání obstaral jeho spoluhráč Rasmus Hojlund, překvapivou prohru neodvrátil Vorlický ani nikdo z jeho spoluhráčů. Pro českého mládežnického reprezentanta však i přes bodovou ztrátu šlo o velký moment, kdy poprvé po téměř pěti letech ve službách pravidelného účastníka Ligy mistrů nastoupil vedle svých hvězdných spoluhráčů.

Vorlický do Atalanty přestoupil v roce 2018 z brněnské Zbrojovky, doposud hrál pouze za dorostenecký výběr do devatenácti let a za Primaveru v mládežnické italské lize, za kterou v aktuální sezoně už třikrát rozvlnil sítě soupeřů. V posledních letech si vybral i velkou smůlu na zranění, kvůli dřívějšímu vleklému zranění kolene zmeškal téměř rok, v listopadu minulého roku musel se stejnou částí těla na operaci opět.