Ráječko, Rousínov – Zápas fotbalistů Olympie Ráječko s Tatranem Rousínov lze jednoznačně označit za šlágr 21. kola krajského přeboru. Hraje třetí tým tabulky s pátým. A úvodní tvrzení ještě více zvýrazňuje pořadí v samostatné jarní tabulce. Tu po pěti kolech vede s maximálním bodovým ziskem Ráječko, Rousínov je druhý, když ztratil jen tři body porážkou v Krumvíři.

Olympia Ráječko. Ilustrační foto. | Foto: Petr Nečas

Domácí prostředí i lepší jarní bilance mírně favorizuje Ráječko. Trenér Martin Maša ale upozorňuje, že to bude možná nejtěžší jarní zápas jeho týmu. „V mužstvu je pohoda, ale snažíme se zůstat nohama na zemi. Rousínov má velice kvalitní mužstvo, které ještě zvedl příchod Radima Dvořáka. Na podzim jsme u nich prohráli a byla to zasloužená porážka. Hráli jsme opravdu špatně. Prakticky všechny ostatní zápasy, v nichž jsme ztratili body, byly víceméně vyrovnané. V Rousínově jsme si ani neškrtli. Takže jim máme co oplácet, ale určitě to nebudeme mít snadné,“ sdělil Maša.