Rájec – Jestřebí /FOTOGALERIE/ - Rájec prohrál domácí zápas s Rousínovem a vrásky na čele impulsívního kouče Záleského se prohloubily. „Soupeř dal tři góly ze dvou šancí, to je nehoráznost,“ zlobil se po utkání, ve kterém první gól hostí zařídili domácí hráči. „Je fakt, že s předvedenou hrou jsme si vyhrát nezasloužili,“ dal mu za pravdu kouč Rousínova František Schneider.

MKZ Rájec-Jestřebí – Framoz Rousínov 1:3 (1:1) Macík.

FC Velké Meziříčí – FC Forman Boskovice 1:1 (1:1) Havlíček.

V úvodu se nedostávalo ani jedno mužstvo k přímému ohrožení branky. První varování vyslali hosté v 7. minutě. Rousínovský útočník hlavičkoval těsně vedle tyče. Ve 12. minutě zahrozil domácí Macík, který si postavil míč k rozehrání trestného kopu z nebezpečné vzdálenosti. Točenou střelou obstřelil zeď, ale hostující gólman si s míčem s problémy poradil.

O čtyři minuty později Sova sám před gólmanem nezpracoval centr Krejčího. Ráječtí se dál tlačili do zakončení. Nebezpečnou hlavičku do vápna vyrazil Haničincovi rousínovský obránce. Ve 23. minutě přišla fatální hrubka domácích hráčů. Lajcman si nerozuměl s gólmanem a oběma jim utekl míč do vlastní brány. Rousínovský Sedláček už jen pojišťuje dorážkou.

O tři minuty mohlo být vyrovnáno. Rájecký Ostrý se efektně položil do padajícího balónu, ale prudkou ránu gólman vyráží. Rousínovský gólman uspěl s velkou dávkou štěstí i při dalším zmatku a šanci Sovy.

Rájecký útočník byl i v další šanci, která skončila pouze srážkou s gólmanem. Dvě stovky domácích diváků se dočkaly vyrovnání v 37. minutě. macík rozehrával další trestný kop z podobného místa jako v úvodu zápasu a jeho mazaná střela prošla tentokrát zdí až do brány. Do slibných pozic se dostal ještě před přestávkou Sova, ale skóre už se v prvním poločase neměnilo.

Hned po přestávce zatočil Krejčí trestný kop těsně vedle rousínovské tyče. To ale bylo na čtvrt hodiny všechno. Domácí hráči se marně se snažili o proniknutí do soupeřovy šestnáctky. V 62. minutě hosté bleskově rozehráli aut, poté přišel centr do vápna a na něj si nejvýše vyskočil hostující hráč a přehodil domácího gólmana.

Rájec měl i v dalších minutách problém dostat se do zakončení, hostující obrana pracovala spolehlivěji než v první půli. Vyrovnání mohlo přijít po rohu 67. minutě, ale celá akce skončila pouze pádem Macíka v pokutovém území. Místo toho potvrdili hosté svoje vítězství. V 73. minutě se před vápnem volný kotouč k míči a střela k tyči mu sedla.

Ráječtí třikrát vystřídali a snažili se o tlak. Dožadovali se odpískání penalty po ruce rousínovského hráče i gólu, když míč podle mínění domácích hráčů jasně přešel brankovou čáru, ale rozhodčí byli proti. „Tam byla jasná ruka, u té další situace naši hráči tvrdili, že míč byl kus za čarou. Ale prohráli jsme si to sami. Nepodrželi nás ani zkušení hráči, kteří by se měli hrubek vyvarovat,“ uzavřel trenér Rájce Jiří Záleský.

Předposlední Ždírec sice doma se Šardicemi včerejší zápas také prohrál a tak Rájec i po včerejšku zůstává třetí od konce, práce se záchranou ale bude mít ještě dost. „Porveme se o to, co nám zbývá,“ dodává lakonicky kouč Záleský.

Boskovice uhrály bod po remíze 1:1 na hřišti Velkého Meziříčí a zůstávají na bezpečném desátém místě. Bod zajistil gólem Havlíček.