V úvodním přípravném duelu, v němž Blansko v souboji nováčků třetí ligy porazilo sestupující tým z druhé nejvyšší soutěže 1. SC Znojmo 3:2 ještě chyběl, při víkendové výhře 2:0 nad rezervou Slovácka už se zapojil do hry. „V prvním zápase jsem měl ještě volno kvůli natrženému svalu, kvůli kterému jsem chyběl v posledních třech duelech minulé sezony. Teď je ale snad všechno dobré. Cítím se fajn a věřím, že už sval zlobit nebude,“ podotkl Přerovský.

Třetí ligu si zahraje opět po půl roce. Opustil ji na jaře po přesunu z rodného Vyškova právě do Blanska. „V MSFL už nejde o žádnou procházku a nebude to sranda. Každý tým má hráče, co byli v první nebo druhé lize. Když jsme v divizi udělali chybu, soupeři ji třeba nepotrestali, tady to bude těžší. Navíc jsou družstva lépe takticky připravena,“ přemítal záložník.

V roli nováčka nehodlají blanenští fotbalisté hrát ve třetí lize komparz. „Máme konkurenceschopný tým a klidně můžeme hrát o postup do druhé ligy i díky tomu, že jsme dost posílili v obraně. Hodně bude záležet, jak nám vyjde vstup do sezony,“ zamyslel se Přerovský.

Kvůli postupu o patro výš také v Blansku zintezivnili tréninky. „Každý je náročnější, trvá skoro dvě hodiny, ale jsem za to rád. Třetí liga je fyzicky namáhavější. Důležité teď je, aby se nikdo nezranil, protože při únavě jsou svaly náchylnější na zranění. Máme teď každý týden dva přípravné zápasy, jeden ve středu, druhý v sobotu, takže je jich dost,“ mínil bývalý ligový fotbalista.

Další přípravný duel čeká blanenské hráče ve středu od šesti hodin večer, kdy v Moravských Knínicích poměří síly s divizní Velkou Bíteší, v sobotu si zase zahrají proti dalšímu diviznímu celku HFK Olomouc v Drnovicích.

Třetiligovou sezonu zahájí blanenští fotbalisté na domácím hřišti v neděli 4. srpna pikantním regionálním derby proti Vyškovu.