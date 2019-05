Boskovice – S cílem odčinit první porážku v soutěži, v minulém kole v Praze, nastoupilo Blanensko do domácího zápasu Superligy malého fotbalu proti Pardubicím. Povedlo se, ale plán domácí začali plnit až ve druhém poločase.

Hosté přijeli do Boskovic s taktikou zabezpečené obrany s rychlými výpady dopředu. Jeden takový brejk se jim podařil už na začátku zápasu a šli do vedení. Domácí favorit pak horko těžko otáčel skóre. „První patnáct minut jsem si zachytal opravdu dost. Hrálo se nahoru dolů. Nám se několikrát nepovedlo pokrýt jejich brejky a chodili na nás vzadu v přečíslení. Naštěstí jsme to do poločasu otočili na 2:1. A moc důležité bylo, že jsme chytili začátek druhé půle, kdy jsme rychle dali na 3:1 a 4:1. Tak jsme se dostali do pohody a začali jsme i proměňovat šance. To rozhodlo. Kdybychom neodskočili na začátku druhého poločasu, určitě bychom to měli o hodně těžší,“ upozornil brankář Blanenska Jakub Klimeš.