Kam vyrazit na fotbal? Do Ráječka zamíří lídr, Zbrojovka i Vyškov naposledy doma

Už i květen se přehoupl do druhé poloviny a to značí jediné – fotbalová sezona směřuje do dramatického finiše. Blížící se víkend nabídne hned několik šlágrů, které napoví o možných postupujících i sestupujících, na fanoušky tak čeká nesmírně zajímavé kolo. Deník Rovnost pro ně připravil souhrn všech víkendových zápasů klubů z regionu od nejvyšších soutěží po okresní přebory. K jihomoravskému derby dojde ve druhé i třetí lize, chystají se ale i přímé souboje o čelo. Ty nabídnou I. A třída, I. B třída i okresní přebory.