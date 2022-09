MF Blanensko i jeho hlavní ofenzivní zbraň tak začaly sezonu nejlépe, jak mohly. „Měl jsem po zápase hodně dobrý pocit z přístupu všech hráčů. Kolikrát jsme v minulosti vedli o dva tři góly a pak už koncentrace nebyla taková, jaká by měla. Tentokrát až do konce zápasu ani za stavu 4:1 nebo 5:1 nikdo nic nevypustil, hráli jsme naplno, zodpovědně i směrem dozadu. Devět branek je super na rozjezd a mám radost z týmového pojetí, že jsme hráli nadoraz až do konce,“ uvedl Paděra, jenž je zároveň hrající trenér blanenského výběru.

Není to poprvé, co nejlepší střelec české reprezentační historie nasázel v Superlize malého fotbalu pět gólů, navrch přidal ještě jednu asistenci. „Máme tři body a těší mě, jak to vypadalo skvěle týmově, že dám pět gólů a na jeden nahraji, je něco navíc. Přistupuji k tomu s velkou pokorou, mám kolem sebe kvalitu, dobré spoluhráče. Opakuji to poněkolikáté a musím to zase zmínit, že na hřišti každý máme jinou úlohu, jen proměňuji šance, které mi kluci vytvoří. Patří jim velký dík,“ prohlásil Paděra, který hraje Superligu malého fotbalu od jejího vzniku v roce 2015. „Startuji osmý ročník a furt se na to těším. Jsem hladový po úspěchu a hrozně moc mě to baví,“ pravil.

Na prvním místě však u něj stojí úspěch mužstva. „Pět gólů pro mě bude vždy zajímavý osobní počin, ale dívám se na to hlavně z týmového hlediska. Věděl jsme, že máme v prvních čtyřech kolech tři zápasy venku a klukům jsem říkal, že je důležité v Pardubicích nejlépe vyhrát za tři body. Druhé kolo jedeme v pondělí do Brna a nechtěli jsme tam jet s nulou. Vstup do soutěže je hodně důležitý a mám velkou radost, že jsme ho zvládli,“ podotkl.

Boskovický rodák ani za takový výkon nemusí dávat nic do týmové pokladny. „Naštěstí s tím nikdo nepřišel a sám za nimi chodit nebudu, ani by mě to nenapadlo, což myslím samozřejmě s nadsázkou,“ usmál se a dodal: „Za pět gólů mile rád něco přispěji, ale nastavené to nemáme.“

Na hřišti Pamako Pardubice otevřel skóre už v desáté minutě a za pět minut zvýšil. Dvě minuty před pauzou sice snížil Jan Rosůlek, ovšem vzápětí vrátil hostům vedení o dvě branky Adrian Nemšovský. Po přestávce už skórovalo jen Blanensko. „Pro nás bylo důležité, že jsme se dostali do vedení a nemuseli jsme v utkání dotahovat. Za stavu 2:0 sice Pardubice snížily, ale klíčové bylo, že jsme hned odpověděli na 3:1 a odskočili ještě do půlky. Samozřejmě máme zkušenosti s tím, kdy si o přestávce řekneme, že ve druhé půli hrajeme stejně a dostaneme hned na začátku třeba gól, pak jsme nervóznější, i když duel třeba dotáhneme do vítězného konce. Teď jsem rád, že jsme na začátku druhé půle dali rychlé góly a bylo de facto po zápase. Hráli jsme naplno až do konce, ale rozhodnuto bylo daleko dřív,“ těšilo třiatřicetiletého Paděru.

Stále dokazuje, že i přes trenérskou pozici je pořád hlavně útočník. „Na rozcvičce mě překvapil Rosi (Jan Rosůlek – pozn. red.) z Pardubic otázkou, zda se chystám do hry, jestli normálně dál hraji. Beru to tak, že jsem pořád hlavně hráč, pak až trenér. Sice řeknu něco navíc, ale myslím, že týmu jsem platný hlavně na hřišti,“ poznamenal Paděra.

Blanenský celek zůstal od minulé sezoně takřka beze změn, uzdravil se gólman Jakub Klimeš. „Kluci, co chodívali, mi slíbili, že budou chodit normálně dál. Mám velkou radost, že se na ně můžu obrátit. Měli jsme nějaké omluvenky po víkendu a vážím si hráčů jako Filip Adamec, kterému zavolám v neděli večer, zda je ochoten jet druhý den do Pardubic a bez váhání řekne, že si to zkusí vyřídit v práci a pojede. Spolehlivost borců funguje a bude fungovat dál, což je super. I když napíšu na poslední chvíli a jedeme někam na půl dne, udělá všechno, aby jel,“ přiblížil Paděra.

Jediné doplnění kádru představuje zadák Nemšovský, který hraje blanenskou okresní soutěž za Rozhraní. „Viděl jsem ho tam a dostal na něj taky doporučení, kontaktoval jsem ho asi dva měsíce zpátky a řekl, že má zájem chodit na Superligu. Hned jsem ho vyzkoušel do Pardubic a ukázal, že má obrovskou kvalitu, hrál skvěle, stejně jako ostatní. Těší mě, jak z něj jde cítit, že chce chodit pravidelně, pro nás jde o nadstandardní doplnění kádru a bude velký přínos. Je důrazný, velký, umí konstruktivně rozehrát,“ potěšilo blanenského kouče i kapitána.

Blanensko v minulém ročníku neprošlo přes čtvrtfinále, kde je vyřadil Most. V novém ročníku chtějí Jihomoravané opět výš. „To stoprocentně, ale nechci vydávat nějaká prohlášení, že si jdeme pro titul. Sami jsme se přesvědčili v loňské sezoně, kde jsme měli základní část super a z deseti kol vyhráli devět, že potom přijde čtvrtfinále, jeden nezvládnutý venkovní zápas v Mostu a sezona je v čudu. Klademe si postupné cíle, chceme se určitě dostat do play-off z co nejlepší pozice. Ideální by bylo, kdybychom po sedmi kolech na podzim měli relativně klidnou zimu a jistotu play-off, pak uvidíme, co bude. Play-off je specifické, soupeři jsou kvalitní a pro nás je dobře, že jsme zahájili tak dobře, na což chceme navázat v Brně. Jdeme krok po kroku,“ prohlásil Paděra.