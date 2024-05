Tasovice (v šedém) i Břeclav (v bílém) zůstávají ohrožené sestupem do krajského přeboru.Zdroj: Deník/Lubomír Budný

DIVIZE D. V divizní skupině D už má B tým Zbrojovky jisté první místo, čeká už tak jen na pohár, který přebere 9. června.

Ve spodku však klidné spaní nemá hned několik týmů. Jistým sestupujícím už je Stará Říše, která nasbírala pouhých dvanáct bodů. V ohrožení však je i patnáctý Pelhřimov se 24 body, čtrnáctá Břeclav s 25 body, třinácté Speřice se 26 body a dvojice Velké Meziříčí a Tasovice, která má aktuálně 28 bodů.

Napětí v kraji: Sestupující určí Břeclav. Všichni jí přejí, říká předseda STK

Odehrát ještě zbývají tři kola, důležité bude i to, zda ze třetí ligy sestoupí jihomoravský tým či ne. Pokud by totiž třetí nejvyšší soutěž opustily Bohunice nebo Blansko, padaly by z divize D tři celky. V opačném případě sestoupí jen dva.