Hodně se jiskřilo v rozhodující fázi duelu, všechny červené karty padly v poslední čtvrthodině. To už Blanensko vedlo o dvě branky. Zatímco domácí Adam Průcha dostal žlutou kartu a pak rovnou červenu, hostující Zdeněk Fládr s Petrem Matouškem obdrželi dvě žluté karty. Jihlavský Zdeněk Kučera a blanenský David Trajer viděli v šedesáté minutě červenou kartu přímo. „Myslím, že červené byly zbytečné a od té první v pětačtyřicáté minutě jsme se trápili. Moje červená byla premiérová v soutěži a taky zbytečná, bránili jsme ve čtyřech poslední minuty a fauloval jsem na půlce. Soupeř nakopl balon, následovala potyčka a rozhodčí nás vyhodil oba dva. Neudrželi jsme se my ani Jihlaváci,“ soudil blanenský útočník Trajer.

Pět žlutých a pět červených karet rozhodně není běžný počet v superligových duelech. „Určitě to bylo způsobené tím, že rozhodčí spoustu situací nevyhodnotil správně. Proto to v druhé půli bylo více vyhecované,“ přemítal jihlavský záložník Lubor Trojánek.

Blanenský celek šel už v osmé minutě do dvougólového vedení, když se prosadili Fládr s Muzikantem. Jenže pak se probral výběr z Vysočiny a do přestávky otočil vývoj čtyřmi brankami. Dvakrát se prosadil Lubor Trojánek, jednou Kučera s Michalem Prokešem. Těsně před přestávkou korigoval na 3:4 hostující Trajer. „Vedli jsme 2:0 a čekali jsme pohodový zápas, najednou se Jihlava zvedla a dala čtyři gól, naštěstí byl poločas jen o gól a otočili jsme zápas,“ líčil Trajer.

Zrovna jeho trefa domácí rozlítila. „Je pravda, že jsme začátek trošku nezvládli, ale pak jsme začali více bojovat a nakonec jsme to do poločasu otočili. Určitě nás hodně mrzí situace, která nebyla posouzená jako nedovolený zákrok a následně jsme z ní dostali gól těsně před poločasovou přestávkou na 3:4. Bohužel nás tato situace nakonec stála zápas,“ prohlásil Trojánek.

Krátce po začátku druhého poločasu srovnal Matoušek a vedení na hostující stranu vrátil blanenský kapitán a hrající trenér Ondřej Paděra. Ve 43. minutě pak vystřelil rozhodující gól Trajer. Po sérii vyloučení už jen minutu před koncem snížil na konečných 5:6 jihlavský kanonýr Jiří Míča. „Čtyři z pěti obdržených gólů byly blbé, na druhou stranu jsme skvěle bránili ve čtyřech a myslím, že jsme vyhráli zasloužené,“ uvažoval Trajer.

Blanensko tak v tabulce poskočilo na druhou příčku o bod před třetí Jihlavu. Na vedoucí Olomouc ztrácí sedm bodů. „Před zápasem jsme si říkali, že Blanensko všichni odepisují, přitom vždycky bývalo první, druhé, třetí a teď je na sestupu. Šli jsme do utkání s cílem získat tři body, což se povedlo. Sice jsme dostali tři červené, ale jsme spokojení,“ dodal blanenský forvard.

Sedm bodů jako třetí Jihlava mají i Vikings Brno a Baník Ostrava. „Bude to boj do posledního zápasu. Určitě nic nevzdáváme a budeme se snažit urvat co nejvíce bodů,“ řekl Trojánek.

Jihlava – MF Blanensko 5:6 (4:3)

Branky a nahrávky: 15. Trojánek (M. Prokeš), 19. Kučera (Hrobař), 21. Trojánek (Votoupal), 29. M. Prokeš (Hrobař), 59. Míča (Votoupal) – 2. Fládr, 8. Muzikant (Kucharčuk), 30. Trajer, 34. Matoušek (Trajer), 39. Paděra (Kucharčuk), 43. Trajer (Paděra). Rozhodčí: Virčík – Terber. ŽK: Průcha – Matoušek, Fládr. ČK: 51. Průcha, 60. Kučera – 45. Fládr, 55. Matoušek, 60. Trajer.

Jihlava: Lukáš Konrád (C) – Zdeněk Kučera, Adam Průcha, David Brtnický, Lubor Trojánek, Michal Prokeš, Robin Hrobař, Jiří Míča, Michal Votoupal.

MF Blanensko: Jakub Klimeš – Pavel Kucharčuk, Adrian Nemšovský, Zdeněk Fládr, Ondřej Paděra (C), Petr Matoušek, David Trajer, Radim Muzikant.