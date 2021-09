Blanensko čeká první duel východní skupiny v pondělí od půl osmé večer v Boskovicích proti Pardubicím.

Jak se seběhlo, že jste se stal novým trenérem blanenského výběru?

Trenér Peťa Dolníček se rozhodl ukončit trenérskou činnost a vzhledem k tomu, že jsem posledních pár let byl jeden ze dvou jeho asistentů, tak volba padla na mě.

S jakou vizí přicházíte k mužstvu?

Vize se nějak zásadně určitě měnit nebude. Stejně jako každý rok budeme chtít atakovat ty nejvyšší příčky a pokud možno bavit fotbalem nejen sebe, ale především naše fanoušky, kteří na naše zápasy Superligy chodí ve velkém počtu, za což jim patří velké poděkování. Jsou vždy naším šestým hráčem a doufám, že tomu tak bude i v nadcházející sezoně.

Nadále budete i hrát, jste kapitán, může mít spojení hráčské a trenérské role i negativní vliv?

Pevně věřím, že ne. Pro mě se situace zase až tolik nemění. Především se stále cítím jako hráč než jako trenér. Tréninky v malém fotbale nemáme, takže se jedná jen o zorganizování a sestavení týmu na dané zápasy. Hráči, se kterými počítám, jsou vyspělí a z mé strany nebude třeba nějakých velkých pokynů. Jsem moc rád, že tým zůstal téměř pohromadě, a věřím, že vše bude fungovat jako poslední roky.

Těšíte se na start nové superligové sezony?

Těším se moc. Malý fotbal je pro mě srdeční záležitost a jsem stále hladový po úspěchu, což je pro mě ta největší motivace.

Odnášíte si ze zkrácené předchozí sezony pozitiva, či negativa?

Odnáším si převážně pozitiva. I když základní část byla kvůli pandemii o pět zápasů zkrácena, tak jsem měl velkou radost, že se sezona dohrála. Velkou novinkou bylo čtvrfinále play-off a potom samotné Superfinále na domácí půdě v Boskovicích. Skvělou zprávou pro nás je, že jsme uspěli i v tomto novém formátu.

Zapracovali jste přes léto na nějakých změnách?

Žádné velké změny nebudou. Tou největší je odchod Dolňase z trenérského postu, což nás všechny moc mrzí, ale nezbývá nám, než jeho rozhodnutí respektovat.

Budete sázet na ostřílené hráče, nebo představíte i nováčky?

Tým je zdravý a ambiciózní, takže není moc důvodů do sestavy zasahovat. Spoléhat budu na hráče, kteří toho mají v Superlize už hodně odkopáno a kteří byli oporami týmu v posledních letech. Zároveň to ale budu chtít okysličit nějakou mladou krví a určitě nevylučuji, že se do týmu může postupně zapracovat i nějaký nováček.

Jaké ambice máte v nadcházejícím ročníku?

Ambice budu mít opět ty nejvyšší. Za mě by to jinak postrádalo smysl. V nejsilnějším složení jsme schopni porazit každého. Dívám se na to ale s pokorou, protože moc dobře vím, jací soupeři nás čekají a kdo proti nám bude stát. Půjdeme opět krůček po krůčku, sezona bude, doufejme, dlouhá a první cíl je postoupit z nabité moravské skupiny do play-off. Asi ale nikoho nepřekvapím, že velkou touhou pro nás bude dostat se zase o krok dál z letošního třetího místa a opět bojovat o nejcennější medaile.

Koho považujete za medailové adepty nové sezony?

Medailových adeptů bude zase víc. Za největší favority považuji Brno, Jihlavu, Ostravu, která má velkou fanouškovskou základnu, o čemž jsme se přesvědčili v minulé sezoně na našem domácím hřišti. Dále pak Prahu a samozřejmě nás.

Je pro vás hnací motor konečně sesadit Brno, které získalo titul poslední tři ročníky?

Myslím si, že můžu za celý tým říct, že jednoznačně ano. Brno v posledních letech Superlize kraluje, ale věřím, že je ten správný čas jej sesadit.