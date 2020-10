Ví však přesně, co za jeho úspěchy stojí. Zásluhy totiž nepřisuzuje jen sám sobě, ale také svým spoluhráčům, především těm nově příchozím. „Do týmu přišli noví fotbalisté, zejména do ofenzivy Petr Švancara a Tomáš Polách. Po boku takových fotbalistů se hraje perfektně. Troufám si říct, že mi hodně gólů nachystal právě Petr,“ vysvětluje devětadvacetiletý útočník.

Spolupráci s bývalým útočníkem brněnské Zbrojovky si chválí navzdory tomu, že se dle něj jedná o zcela odlišný typ hráče. „Typologicky jsme každý jiný. Já jsem spíš do vápna, zatímco Petr je tahový hráč, rád se mazlí s míčem. Týmu pomáhá především svojí kvalitou, kterou má pro soutěž na této úrovni nespornou. Bránění je v jeho podání trošku horší, ale útok to plně vynahrazuje. Rád říkám, že dozadu hrajeme v deseti hráčích, zatímco dopředu ve dvanácti,“ usmívá se Jarůšek.

Střelci A skupiny I.B třídy: 1. Tomáš Jarůšek (TJ Vilémovice), 13 gólů 2. Richard Sedlák (SK Sokol Lipovec), 12 gólů 3. Tomáš Florian (TJ Sokol Kobeřice), 9 gólů 4. Jan Pokorný (AC Lelekovice), 8 gólů 5. Filip Svoboda (TJ Sokol Kobeřice), 7 gólů

Bývalý prvoligový hráč ale není jediný z Vilémovic, který má s vyššími soutěžemi zkušenosti. V blanenském dresu okusil třetí nejvyšší fotbalovou soutěž i samotný Jarůšek. A o nabídky nemá nouzi ani nyní. „Pár pozvánek mám, jsem ale hodně pracovně vytížen. Nechci říkat, že o nich nepřemýšlím, protože s určitými kluby jsem ještě v kontaktu. Ve Vilémovicích jsem ale spokojen, především po té osobní stránce,“ popisuje.

A spokojen je i se třetím místem v A skupině I. B třídy, které Vilémovice po osmi odehraných zápasech drží. „Chceme hrát co nejvýš, stejně jako všechny týmy. Osobně si ale postup za cíl nekladu, protože vím, jaké následky jsou s tím spojeny. Ve vyšších soutěžích už se nehraje tak v klidu,“ myslí si. „Mám je za sebou, soutěže na vyšší úrovni už jsem si odehrál. Mně osobně by druhé nebo třetí místo stačilo,“ doplňuje hráč Vilémovic na Blanensku.

Stejně jako ostatní fotbalové soutěže, i ty krajské byly kvůli koronavirové situaci pozastaveny. S jejich obnovením už Jarůšek v letošní sezoně nepočítá. „Nepředpokládám, že by se sezona ještě rozběhla. Situaci sleduji i v souvislosti se svou prací, která se týká obchodování, a myslím, že soutěž už nedohrajeme. Uvidíme, jak se to do jara vyvine. Doufám, že když teď všechno zavřeme, bude líp,“ přeje si.

Do té doby ovšem nenechává nic náhodě. Do soutěže se chce vrátit minimálně s takovou střeleckou formou, s jakou ji opouštěl. „Do sportu jsem blázen, chodím cvičit, běhat, hraji tenis. Vše, co je v současné době dovoleno, se snažím využívat na sto procent,“ vysvětluje.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ