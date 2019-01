Blansko – Po nečekaném odchodu trenéra Kuglera, který tým opustil po prvních dvou zápasech, hledalo vedení FK Blansko rychle náhradu. Někoho, kdo převezme tým aspoň do konce podzimní části krajského přeboru. A pak oznámilo velice zvučné jméno. Ke spolupráci získalo Karla Jarůška, bývalého hráče, trenéra i funkcionáře brněnského prvoligového klubu a reprezentanta, ale také politika a blanenského rodáka.

Hned na začátku upozorňoval, že funkci vezme jen do zimy a že do Blanska jde jen kvůli svému patriotismu. Svoje slovo dodržel. Blansko provedl první polovinou soutěže a ukončil svoje angažmá. K prodloužení smlouvy ho nepřimělo ani to, že mužstvo dovedl na první místo tabulky. „Takhle to bylo domluveno, nikam jinam trénovat nejdu," připomíná Jarůšek. Fotbalisty Blanska opustil s bilancí osmi výher, dvou remíz a jedné prohry při skóre 28:6. Kromě práce se bude věnovat i hokeji, který stále hraje.

Zvenku to vypadá jednoduše, převzal jste tým po čtyřech kolech, vyhrál s ním, co se dalo, dovedl ho na první místo krajského přeboru a podle domluvy končíte. Bylo to tak jednoduché?

Kluci za to vzali, je tady výborná parta a s ní přišly i úspěchy. Nechtěli jsme těsně vyhrávat vyrovnané zápasy, ale přejet je útočným stylem, nedělat rozdíl v tom, jestli hrajeme doma nebo venku. A s dobrou ofenzívou přišla i dobrá defenzíva, takže jsme nakonec dostali nejmíň gólů. Díky tomu jsme první.

Máte zkušenosti z ligových soutěží, překvapila vás úroveň krajského přeboru?

Vím, že je to velice složité v těchhle třídách shánět peníze, na prvním místě je práce a pak až fotbal. Nicméně v každém týmu, se kterým jsme hráli, jsou nějací dobří hráči. Spíš mě překvapila různá úroveň zápasů u stejných soupeřů, týmy hrají ne vždy v optimálním složení a absence právě těch důležitých hráčů se pak výrazně projeví.

Kdo z blanenských hráčů vás nejvíc zaujal, kdo má na vyšší soutěž?

Spousta hráčů má na vyšší soutěž, nebylo by fér jmenovat jenom někoho. Jsou to většinou mladí hráči, kteří prošli kvalitním dorostem a mají nakročeno dál. A ty výsledky jsou hlavně díky té partě, která fungovala skvěle. Důkaz je to, že na trénincích jsem běžně míval čtrnáct patnáct lidí. Byla by škoda, kdyby se ten tým rozpadl.

A když se rozpadne? Nějaké odchody se už rýsují.

Musel by se doplnit tým, třeba i z béčka, které má dobré hráče.

Je podle vás Blansko hlavní favorit na postup do divize?

To bych neřekl. Mělo by o to bojovat, ale jsou tam další tři čtyři týmy, které na to mají. Rozhodne, jak se komu podaří na jaro složit tým, komu se vyhnou zranění a aktuální forma.

A potřebuje Blansko vůbec divizi?

Je to okresní město, bylo by to dobré, ale je potřeba na to mít jak hráčsky, tak ekonomicky. Nejlepší je tyhle dvě věci skloubit. Vidíte, že to kluby ne vždy odhadnou. Třeba Vracov má problémy po postupu do divize, stejně tak Žďár po postupu do třetí ligy. Rozdíl mezi těmi soutěžemi přeci jen je.

Blansko na vyšší soutěž v současnosti má?

Blansku neskutečně chybí umělá tráva, není kde trénovat. Jak se změnil čas, už jsme neměli kam jít. Když jsem viděl, kolik tam chodí hráčů, dětí, dorostu, je jasné, že je to nutně potřeba. Byl by to dar hlavně pro děti, které jsou pro klub zásobárnou talentů.

Nového trenéra jste přivedl na žádost vedení?

Ano, požádali mě o to, domluvili jsme se s Jiřím Hajským, který už se objevil na Memoriálu Dana Němce.

Předpokládáte, že naváže na dosavadní styl?

Snad ano, ale já mu nemůžu říkat, jak má tým vést, třeba má jinou představu. To už je na něm.

Co vás teď čeká?

Od fotbalu si odpočinu. Těším se na hokej, chodíme v Brně hrávat takové dvě party bývalých hráčů Zbrojovky, Komety, hrají s námi umělci a další. Celý rok se na ledě vždycky hodinu a půl hádáme a pak jdeme na kafe.

Předpokládám, že nabídky na trénování ale máte pořád.

Měl jsem možnost, ale řekl jsem, že pokud bych chtěl teď někde trénovat, zůstal bych v Blansku, takže to odmítám.