Kunštát /ROZHOVOR/ – Kunštát o něj dlouho stál, jeho příchod z mateřského klubu v Drnovicích se ale protahoval. Nakonec se dohoda povedla a Martin Haničinec patří ke klíčovým hráčům Kunštátu v I. A třídě. S šesti brankami je zatím i nejlepším střelcem klubu. Své zkušenosti z vyšších soutěží ukazoval i v derby v Bořitově, které jeho tým vyhrál 3:0. Haničinec vstřelil jednu branku a k dalším neměl daleko. „S tou produktivitou spokojený nejsem, doufám, že se to zlepší," říká sebekriticky Haničinec.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Hynek Skoták

Čekal jste takhle jednoznačnou výhru v Bořitově, kde Kunštát dva roky po sobě prohrál?

Jeli jsme sem udělat nějaké body, i když jsme věděli, že to v Bořitově nebude snadné. Před zápasem nás upozorňovali i na statistiky. Ale myslím, že jsme do toho dali všechno a vyhráli jsme zaslouženě.

Na začátku druhého poločasu měli domácí šance, rozhodlo, že se jim nepodařilo žádnou proměnit?

Měli tam dvě tři situace, ze kterých mohli dát branku, naštěstí jsme to ubránili a podržel nás gólman a pak jsme něco dali vepředu.

Vyhovuje vám tenhle styl hry, kdy útočíte i ve třech lidech?

Takhle ofenzívně nastupujeme třetí zápas, uzdravila se nám marodka, takže si to můžeme dovolit. Myslím si, že nám to vyhovuje a osvědčilo se to.

Je to ovšem zároveň fyzicky náročné, znamená to neustálý pohyb a vracení se do obrany.

Je to hodně náročné, ale poslední dobou jsme dost potrénovali, řekl bych, že fyzicky jsme na tom teď dobře. Makáme do poslední minuty a snažíme se soupeře unavit.

Kunštát o vás dlouho usiloval, jste tady spokojený?

Teď jsem maximálně spokojený. I s vedením, podmínky i organizace jsou perfektní.

Myslíte si, že jste mohli mít po podzimu ještě víc bodů, kdybyste byli kompletní?

Kdybychom byli v plné sestavě celou dobu, možná by výsledky byly lepší. Ale takhle to má každý mančaft, vždycky někdo vypadne a musí se s tím poprat.

Kdo podle vás patří k největším favoritům soutěže?

Už když jsme jeli do Líšně, věděl jsem, že to bude těžký soupeř. To pak i dokázali, mají mladé kluky, kteří poctivě trénují a chtějí hrát výš. V zápase to bylo vidět. Pak určitě Boskovice a doufám, že se na špici budeme držet i my.

Mění se nějak cíle, je reálné myslet třeba i na postup?

Chtěli bychom se přes zimu udržet nahoře a na jaře skončit do třetího místa. Pokud bychom vybojovali postup, myslím, že by se tomu nikdo nebránil.

Máte zkušenosti z vyšších soutěží, co říkáte na kvalitu současné I. A třídy?

Kvalita je slabší než třeba divize, kterou sem hrál v Rájci, ale týmy jako Boskovice nebo Líšeň si postahovaly hráče z vyšších soutěží a teď už je to vyrovnanější, takže kvalitu má. I když jak říkám, divize nebo i kraj jsou samozřejmě na vyšší úrovni.

Ale taky jste mohl zůstat v okresním přeboru…

To je pravda. S tím byly problémy, že mě nechtěli pustit, i když o mě Kunštát hodně stál, naštěstí to dopadlo takhle.

Máte nějaký počet branek, kolik byste chtěl vstřelit?

Každý zápas mám tři čtyři příležitosti. Nějakou branku sice dám, ale pořád nejsem spokojený, ta produktivita by měla být vyšší.